Легендарные киноэпизоды, которые родились из-за недостатка денег

Когда бюджет кинематографистов вылетает в трубу, получаются отвратительные фильмы. Однако, изредка случается так, что именно полное отсутствие денег приводит к рождению кинематографических шедевров.

Деньги - это то, о чем поется в большинстве песен в стиле рэп и рассказывается в каждой серии "Утиных историй". Кроме того, деньги - это то, что позволяет создавать фильмы. Поэтому когда кинематографисты вылетают в трубу, обычно это кончается тем, что мы смотрим отвратительные фильмы. Однако, изредка случается так, что именно полное отсутствие денег приводит к рождению кинематографических шедевров.

Хотите - верьте, хотите - нет, но пустые кошельки в Голливуде непреднамеренно подарили нам некоторые классические сцены. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям о нескольких таких сценах.

У Джеймса Кэмерона не было разрешения на съемку "Терминатора", поэтому группа вынуждена была избегать полицейских

Импровизация: Они снимали ночью, поскольку так было меньше шансов наткнуться на полицейских. А чтобы сэкономить деньги, они использовали дымовые шашки против насекомых для создания эффекта тумана.

Результат: Этот визуальный стиль в темных тонах помог сделать фильм классикой жанра.

Оконные ставни в фильме "Клерки" должны были быть закрытыми, чтобы скрыть тот факт, что за окном была ночь

Импровизация: Кевин Смит имел разрешение только на ночные съемки, поэтому ему пришлось держать окна закрытыми. Чтобы как-то объяснить это, он решил, что витрины магазина должны быть закрытыми во время всего фильма.

Результат: Превратившийся в легенду знак, который гласит "уверяю вас, мы открыты!"

Не было никакой сценарной причины, чтобы снимать целый сезон "Ходячих мертвецов" на ферме

Импровизация: Бюджет второго сезона был израсходован еще до выхода пилотной серии. Поэтому, чтобы сэкономить деньги, группа была вынуждена использовать ферму Гершела по максимуму.

Результат: Этот сезон был хорошо встречен критиками и стал наиболее популярным у зрителей.

Оригинальные декорации "Планеты обезьян" были абсолютно современными

Импровизация: По первоначальному сценарию, обезьяны должны были смотреть кино, ходить по магазинам, водить автомобили, в общем, все в этом духе. Однако, продюсеры не хотели за все это платить, и они наняли нового сценариста, который создал новые декорации.

Результат: Бесплодная пустыня с наполовину зарытой в песок Статуей свободы.

Телесериал "Невероятный Халк" был слишком дешевым, чтобы тратить деньги на съемки самолетов и грузовиков

Импровизация: Они просто надергали фрагментов из других фильмов. Это были очень известные фильмы, снятые всего несколько лет назад. Телесеть имела на эти фильмы права, и их совершенно не волновало, что все заметят.

Результат: Футуристический первый сезон сделал этот сериал хитом с самого начала.

В фильме "Монти Пайтон и священный Грааль" должны были сниматься настоящие лошади, но это оказалось слишком дорого

Импровизация: Парни из "Монти Пайтона", будучи блестящими британскими комедиантами, использовали старый гэг, заменивший съемки с лошадьми.

Результат: Это была одна из самых знаменитых сцен фильма.

Бюджет "Судной ночи" снизился с 8 до 2,5 миллионов долларов

Импровизация: Продюсер понял, что фильм не должен быть таким дорогим, и он был снят в одном доме. Он даже уговорил Итана Хоука сниматься без гонорара (за проценты от прибыли).

Результат: Фильм дал начало супер-популярной франшизе ужасов.

Вместо того, чтобы тратить деньги на музыку для триллера "Техасская резня бензопилой", режиссер написал ее сам

Импровизация: Вместе с оператором звукозаписи он кричал в картонную трубу, мучил контрабас и играл на сломанных инструментах.

Результат: Один из самых пугающих саундтреков всех времен. Это звучит так, будто ужас вливают вам прямо в уши.

Костюмы сериала "Черепашки-ниндзя" девяностых годов едва не привели к отказу от съемок

Импровизация: Продюсеры не могли заставить актеров носить тяжелые и жаркие костюмы черепашек. Тогда они наняли гораздо более дешевых каскадеров из Гонконга.

Результат: Исключительно успешный фильм TMNT сегодня уже классика.

Первое свидание Роки Бальбоа и Эдриан обязано своим очарованием отсутствию денег

Импровизация: В сцене со свиданием Роки на ледовой арене должно было присутствовать еще 300 человек. Однако, фильм вылетел из бюджета слишком быстро, поэтому Роки и Эдриан пришлось провести вечер на пустой арене.

Результат: Потрясающе интимная атмосфера, которая сделала этот эпизод одним из лучших первых свиданий в кино.

Альфред Хичкок снимал "Психо" как эпизод своего телешоу

Импровизация: Хичкок снял "Психо" с командой и оборудованием своего телешоу "Альфред Хичкок представляет", поскольку студия не давала ему ни цента на новый фильм.

Результат: Фильм стал безусловной классикой жанра, повлиявшей на большинство позднейших фильмов в стиле хоррор.

Чтобы попасть домой, Марти из фильма "Назад в будущее" должен был проехать на автомобиле через ядерный взрыв

Импровизация: Оригинальный план, согласно которому Марти должен был отправиться на полигон в Неваду, чтобы проехать там через взрыв во время ядерных испытаний, в 1985 году обошелся бы слишком дорого, поэтому сценарист предложил более дешевую сцену с башенными часами.

Результат: Возможно, это один из самых известных кульминационных моментов в истории кино.

В сериале шестидесятых годов Бэтмен, Робин и Бэтгерл дрались со всеми злодеями одновременно

Импровизация: Не было денег на реальные съемки поединков, поэтому злодеи становились невидимыми, и трио сражалось с воздухом. А затем свет вообще погас, и экран остался черным.

Результат: Эпизод, в котором сериал превзошел себя.

Главные герои комедии "Бестолковые" должны были играть в дизайнерских костюмах

Импровизация: Бюджет фильма не позволял такие расходы, поэтому художник по костюмам просто купил кучу одежды в торговом центре.

Результат: Фильм помог похоронить моду "гранж" и сделал популярной опрятную школьную одежду.

Машина времени ТАРДИС в фильме "Доктор Кто" изначально должна была менять форму каждый раз в зависимости от обстоятельств

Импровизация: Создатели сериала поняли, что это обойдется слишком дорого, и изменили идею. Они решили, что схема изменения внешнего облика будет "постоянно сломана", и машине времени придется оставаться в образе полицейской будки все время.

Результат: Один из самых узнаваемых образов в научной фантастике на телевидении.

Винс Джиллиган собирался снимать сериал "Во все тяжкие" на Риверсайд в Калифорнии

Импровизация: Пилотную серию пришлось снимать в Альбукерке, потому что это была единственная локация, которую группа могла себе позволить.

Результат: Благодаря специфическому пейзажу, сериал превратился в современный вестерн.

В фильме "Гражданин Кейн" должны были изобиловать сцены, изображающие вызывающую роскошь и богатство, но он имел нищенский бюджет

Импровизация: Орсон Уэллс был исключительно креативным режиссером, который придумал такие трюки, как съемка комнаты с пола, чтобы придать ей более просторный вид, и использование бутафории для создания образа.

Результат: Другие режиссеры позже подхватили все его приемы, и затем они настолько часто использовались, что сегодня мы этого просто уже не замечаем.

Годзилла должен был быть гигантским осьминогом

Импровизация: Художник по специальным эффектам на самом деле хотел сделать гигантского осьминога, но на это не было ни времени, ни денег. Поэтому он просто одел парня в резиновый костюм рептилии.

Результат: Годзилла, который стал синонимом "монстра, разрушающего город".

Из-за бюджетных трудностей фильм "Остаться в живых" замкнул главных героев в клетках

Импровизация: Продюсеры сэкономили большую часть бюджета третьего сезона для финала, поэтому Кейт, Джеку и Сейеру пришлось провести первую половину сезона в клетках.

Результат: шикарный финал сезона с лучшим сюжетным поворотом во всем сериале.

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