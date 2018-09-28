Что важно знать о людях, рожденных в сентябре

Дата рождения человека состоит из дня, месяца и года. Так, день рождения отвечает за прошлое воплощение человека. И как наработанный опыт является для личности приобретенными навыками и чертами характера, которые необходимо совершенствовать в настоящем воплощении человека.

Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. И ставит определенные задачи перед человеком в настоящей жизни. Выполняя эти задачи человек накапливает для себя больше "хороших бонусов", энергии и сил, благополучия в определенных сферах жизни. Еще задачи по месяцу рождения называют "задачей Рода" или "Для чего человек пришел в его Род?".

А год рождения отвечает за будущее воплощение человека и также ставит перед человеком определенные задачи, к которым необходимо готовиться уже в настоящей жизни человека. Выполняя "годовые задачи программы", человек также получает больше "хороших бонусов" в его настоящей жизни.

Об этом рассказала нумеролог и астрапсихолог Виктория Тори о людях, рожденных в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В сентябре рождаются потенциально самые талантливые люди! У этих людей сильное астральное поле и сильные экстрасенсорные способности", - пишет она.

По словам Виктории, задачи в настоящем воплощении для рожденных в сентябре - раскрыть свои таланты и прославить свой Род.

"Люди, рожденные в сентябре, показывают, что в Роду существует дар, который необходимо возродить в связи с его утратой в прошлом. Этим людям необходимо понять какой дар был приостановлен, раскрыть и развить в себе этот дар, и через него прославить свой Род", - подытожила она.

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