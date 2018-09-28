10 вещей, которые нельзя спускать в канализацию

Спуская в унитаз кошачий наполнитель и выливая остатки жирного бульона, мы не догадываемся, что это может стать причиной засора.

Засорившийся унитаз - одна из самых неприятных бытовых проблем. Ниже Day.Az со ссылкой на Рамблер приводит основной список предметов, которые не рекомендуется смывать в унитаз, т.к. они могут стать причиной засоров, а некоторые из них наносят вред центральному водоснабжению.

1. Таблетки

Думаете, что самый безопасный способ избавляться от старых медикаментов - это смывать их в унитаз? Больше так не делайте, это вредит экологии, т.к. химические соединения попадают в центральную канализацию, и в итоге в водоснабжение.

2. Сигаретные окурки

Сигаретные фильтры очень долго не разлагаются, а сами сигареты полны токсичных химических соединений, которые могут также попасть в центральное водоснабжение.

3. Пластырь

Большинство видов пластыря состоит из пластика, а значит - не разлагается. Но даже марлевая повязка способна засорить унитаз.

4. Зубная нить

Если постоянно смывать нить в унитаз, она может запутаться, образовав довольно большой комок, который будет затруднять слив и свободное прохождение воды в унитазе.

5. Кошачий наполнитель

Кошачий наполнитель состоит из клея, который может набухать и быстро застревать в унитазе, вызывая засор.

Силикогелевый наполнитель и комкующийся наполнители, быстро набухают в воде, образуя плотные комки, к тому же, не разлагаются, поэтому их смывать нельзя ни в коем случае.

Древесный наполнитель смывать можно, однако, он сильно разбухает в воде и может вызвать засор, так что смывайте его небольшими порциями, не высыпая сразу все количество из кошачьего лотка в унитаз.

6. Жиры и масла

Жир и масло могут быть жидкими только пока горячие. Однако, все мы знаем, как выглядит жирный бульон, когда мы достаем его из холодильника. Жир превращается в корку, и точно такая же корка со временем оседает на трубах, что в итоге приводит к засорам и становится причиной неприятного запаха.

7. Средства женской гигиены

Созданы для того, чтобы впитывать влагу, а значит могут сильно разбухать в воде, что чревато засорами.

8. Волосы

Волосы - это главная причина засоров в душе и ванне. Они застревают в сливе, со временем на них оседают жир и другие отложения, превращая их в комок, способный заблокировать сливную трубу. То же самое и в случае с унитазом. Комок волос может просто стать причиной засора.

9. Подгузники

Если кто-то пробовал, знает, что подгузник скорее всего застрянет и не смоется. Но если у вас получится смыть его в унитаз, имейте в виду, что некоторые виды подгузников сделаны из материалов, которые, при долгом взаимодействии с водой становятся токсичны.

10. Презервативы

Они кажутся безобидными, однако, сделаны из латекса и не разлагаются. Способны растягиваться и цепляться за стенки труб, закрывая просвет. А еще презерватив может наполниться воздухом и стать причиной серьезной пробки. Так что придется вызывать сантехника и устранять засор.

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