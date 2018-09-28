Почему нельзя есть зеленый картофель

Уже давно картофель занял почетное место в нашем рационе и сложно вспомнить популярные блюда, где не будет этого клубня. Однако не каждая картошка должна попадать к нам на стол. Как минимум, следует смотреть за тем, как сильно отличаются клубни от своих собратьев по цвету. Но почему же нельзя есть картофель, который имеет зеленый оттенок? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Anews.

В отличие от других овощей и фруктов, зелень на картофеле не является признаком незрелости. Подобный оттенок может говорить о неправильном хранении картофеля - на клубни попадало слишком много солнечных лучей.

Все дело в том, что картофель содержит хлорофилл - пигмент, который содержат все растения. И как только солнечные лучи начинают проникать под картофельную кожуру и соприкасаться с этим веществом, начинается изменение цвета. В то время, когда картофель созревает под землей, он не имеет зеленого цвета, так как защищен от солнца.

Лишь попробовав зеленый картофель на вкус, можно понять одну из причин, по которой не стоит его есть - он горький и жесткий. Однако кроме этого такие клубни являются ядовитыми из-за содержания соланина - опасного яда.

В обычной картошке его совсем немного, но во время пребывания на солнце количество соланина значительно растет. И если часто есть такую картошку, проблем не избежать.

По словам медиков, клубни с зеленым оттенков очень опасны для человека - после попадания яда в организм нарушается работа нервной системы, разрушаются эритроциты в крови, нарушается работа почек и органов ЖКТ. ​

"Если после того как вы употребили зеленый картофель, у вас появилась тошнота и рвота, боли в животе, жидкий стул и привкус горечь во рту - это отравление соланином. Также об этом можно судить по таким симптомам как учащенное или замедленное сердцебиение, резкое снижение артериального давления, судороги или даже кома. "

Подобные симптомы могут проявиться, если человек употребил более 500 грамм зеленого картофеля. В случае первых признаков недомогания следует звонить в скорую помощь, ведь в такой ситуации нужна госпитализация.

До того, как приедет скорая помощь, нужно помочь организму избавиться от яда: вызвать рвоту или промыть желудок, принять абсорбенты.

Если вы сомневались, годится ли зеленый картофель в пищу, теперь оставьте все сомнения. Зеленый картофель - яд, которому не место на столе.

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