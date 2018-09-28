Hyundai выпустила очень быстрый фастбек семейства i30 - ФОТО
Изысканность объясняется самим типом кузова: фастбеки в этом сегменте пока не слишком распространены. За практичность отвечают, в первую очередь, багажник, который примерно на 50 л больше, чем у обычного i30 N, а во-вторых, новые настройки подвески и бортовой электроники. Инженеры Hyundai решили сделать фастбек более комфортным и менее "дерзким", чем хэтчбек.
Однако, главный инженер европейского подразделения Hyundai Клаус Кёстер отметил, что главной задачей новинки все равно останутся "повороты и удовольствие от вождения", а настройки изменены ради достижения нужного баланса.
Судя по всему, итоги работы инженеров устроили руководство марки, так как принято решение, что аналогичные настройки в будущем получит и хот-хэтч.
По части силовой установки новинка идентична хэтчбеку i30 N. Фастбек получил тот же самый двухлитровый турбомотор, который развивает 250 л.с. (или 275 л.с. в версии Performance) и работает в паре с механической КПП. Младшая версия добирается до первой "сотни" за 6,4 c, старшая - на 0,3 с быстрее, а вот максимальная скорость у них идентична - 250 км/ч.
Интересно, что первое появление новинки на публике состоялось в ходе гонки по маршруту Рим - Париж, причем речь идет не о европейских столицах, а о двух деревушках в западной Дании, носящих аналогичные названия. Управляли фастбеками два именитых гонщика, сейчас входящих в состав Hyundai Motorsport - Тьерри Нювилль и Габриэль Тарквини. Победил последний, попутно установив новый рекорд забавного состязания: дистанцию между Римом и Парижем он преодолел всего за 8 минут и 18.49 секунды.
Официальный большой дебют Hyundai i30 Fastback N состоится в настоящем Париже, во время грядущей международной выставки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!