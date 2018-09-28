Hyundai выпустила очень быстрый фастбек семейства i30 - ФОТО

Компания Hyundai представила второго представителя линейки N из семейства i30 - он будет именоваться i30 Fastback N. Интересно, что корейцы позиционируют новинку как "пятидверное купе", передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Изысканность объясняется самим типом кузова: фастбеки в этом сегменте пока не слишком распространены. За практичность отвечают, в первую очередь, багажник, который примерно на 50 л больше, чем у обычного i30 N, а во-вторых, новые настройки подвески и бортовой электроники. Инженеры Hyundai решили сделать фастбек более комфортным и менее "дерзким", чем хэтчбек.

Однако, главный инженер европейского подразделения Hyundai Клаус Кёстер отметил, что главной задачей новинки все равно останутся "повороты и удовольствие от вождения", а настройки изменены ради достижения нужного баланса.

Судя по всему, итоги работы инженеров устроили руководство марки, так как принято решение, что аналогичные настройки в будущем получит и хот-хэтч.

По части силовой установки новинка идентична хэтчбеку i30 N. Фастбек получил тот же самый двухлитровый турбомотор, который развивает 250 л.с. (или 275 л.с. в версии Performance) и работает в паре с механической КПП. Младшая версия добирается до первой "сотни" за 6,4 c, старшая - на 0,3 с быстрее, а вот максимальная скорость у них идентична - 250 км/ч.

Интересно, что первое появление новинки на публике состоялось в ходе гонки по маршруту Рим - Париж, причем речь идет не о европейских столицах, а о двух деревушках в западной Дании, носящих аналогичные названия. Управляли фастбеками два именитых гонщика, сейчас входящих в состав Hyundai Motorsport - Тьерри Нювилль и Габриэль Тарквини. Победил последний, попутно установив новый рекорд забавного состязания: дистанцию между Римом и Парижем он преодолел всего за 8 минут и 18.49 секунды.

Официальный большой дебют Hyundai i30 Fastback N состоится в настоящем Париже, во время грядущей международной выставки.