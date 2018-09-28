Боязнь яиц и другие причуды гениев

Часто говорят, что гениальные люди не от мира сего. Не согласиться с этим трудно. Особенно зная, какие странные поступки они порой совершали и чего до дрожи боялись. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых странных причудах известных гениев.

Сальвадор Дали

Наверно, было бы странно, если бы у этого художника не имелось странностей в поведении. Его гениальность граничила с сумасшествием. И Дали часто подтверждал это своими поступками. Например, свои лекции он мог читать в костюме водолаза, а интервью давать, сидя на дереве. А еще непредсказуемый художник стал официальным опекуном муравьеда и спокойно прогуливался с ним по улицам, шокируя прохожих.

Пабло Пикассо

Отличался странностями и другой живописец. Пабло Пикассо, продавая свои полотна, всегда держал при себе ружье. Потенциальных покупателей это, конечно, несколько настораживало, но на самом деле художник просто очень любил пострелять в воздух и использовал любую возможность для своего увлечения. А еще Пикассо не любил голубей, но зачем-то всегда держал этих птиц у себя в доме. Зачем? Никому не известно. Небольшая причуда гения.

Альфред Хичкок

Кинорежиссер и сценарист обладал удивительной способностью с первого раза запоминать телефонные номера, а также названия и расположения улиц, где он побывал хотя бы раз в жизни. Но, наверно, главной особенностью короля фильмов ужасов было то, что он боялся их смотреть! А еще Хичкок страдал овофобией - боязнью овальных форм. Куриные яйца, например, пугали режиссера до дрожи.

Оноре де Бальзак

Талантливый писатель ел кофейные зерна. Эта странная особенность помогала Бальзаку в работе над произведениями. Вернее, поначалу писатель ограничивался кофе в обычном виде, выпивая по несколько чашек напитка подряд. Но когда организм гения привык к напитку и заряда бодрости кофе в его обычном состоянии ему не давал, Бальзак решил попробовать его "твердый эквивалент". Грызть зерна писателю, видимо, понравилось.

Ганс Христиан Андерсен

Но самым странным из представленных гениев был, несомненно, сказочник Ганс Христиан Андерсен. Писатель боялся буквально всего: болезней, грабителей, собак, сойти с ума, потери документов... Самым главным страхом сказочника была боязнь заживо сгореть в огне. Привет оловянному солдатику.

А еще Андерсен очень боялся потери зубов, считая, что от их количества зависит его писательский талант. Кстати, когда у сказочника выпал последний зуб, он действительно перестал творить. Когда же ему поставили вставную челюсть, писатель "застрочил" вновь.

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