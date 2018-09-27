Что такое псевдозрелость и чем она опасна во взрослой жизни

"Псевдозрелая" личность, это человек, вынужденный слишком рано повзрослеть в детстве. Зачастую связано такое быстрое взросление с нарциссическими требованиями к нему родителей, которые не готовы были встречаться с его детскими особенностями. Ждать, и позволить ребенку расти в его биологическом ритме они не могли, и требовали слишком рано зрелого не по годам поведения.

Об этом рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я лично знаю мам, которые с нежностью приговаривают на своих деток "маленький рассудительный старичок", или "он у нас с младенчества вундеркинд и полиглот", или "наша с младшим нянчится все время". Они любят, когда ребеночек удобный, приличный, лучше, эффективнее, ярче, или послушнее чужих детей. Сам учит уроки только на пятерки, не мешает маме, помогает по дому и в воспитании детей, либо продолжает собой и своими достижениями имидж благополучной семьи. Некоторые из них еще с детского сада растут в победителей (это обязательно!) дошкольных олимпиад, спортивных состязаний для самых маленьких, детских интеллектуальных конкурсов или конкурсов красоты", - рассказывает Мария.

При этом она отмечает, что такие взрослые зачастую успешны, заметны, и внешне вполне благополучны. Но они гораздо больше остальных подвержены психическим перегрузкам, когда что-то в жизни идет не по плану.

"Потеря отношений или работы, проигрыш в соревновании, понижение статуса - не простые события в жизни любого человека, но преодолимые, если в детстве у человека было право не быть лучшим. Если у него взрослого достаточно внутренних опор, его самооценка существенно не снижается от временных неудач. У него есть опыт, когда его принимали и поддерживали, даже если он не первый и не самый. Он знает, что достоин любви и уважения, а также права на слабость и несовершенство. Поэтому из неприятностей он выбирается гораздо быстрее. Он достаточно зрелый, чтобы справляться с жизненными трудностями", - поясняет Долгих.

По словам психолога, "псевдозрелая" личность внутренне не имеет права на то, чтобы не справиться, расклеиться, не победить. И если это все-таки происходит, а реальная жизнь такова, что не возможно выигрывать всегда - такой человек испытывает мощнейший стресс, который напрочь выбивает из-под ног все его опоры.

В то же время Мария Долгих поясняет, почему так происходит.

"Потому что в детстве ему не дали возможности вырасти и научиться встречаться с непредсказуемостью жизни и своими переживаниями. Не обеспечили должным уровнем поддержки. Можно было только достигать, выдавать ожидаемый результат. А значит - не было права на свои аутентичные переживания и реакции. И тогда психика такого человека компенсаторно выстраивает внутри часть псевдоличности, которая не принимает свое несовершенство, а верит в свою исключительность, неуязвимость. Имея зачастую достаточно высокий интеллект, эти люди сохраняют очень идеалистичное представление о своих возможностях, далекое от реальности", - говорит она.

Когда такой взрослый ощущает, что теряет управление над кем-то или чем-то значимым в своей жизни, это полностью рушит все его представление о самом себе. И тогда неприятное событие переживается уже не как факт какой-то локальной потери, а как серьезный кризис идентичности и мировосприятия, отмечает психолог.

Конечно, как и любой кризис, он несет в себе потенциал взросления и овладения новыми более подходящими способами адаптации. Но проживается крайне болезненно.

"Лучшее, что можно сделать для себя в такой ситуации - пойти на психотерапию. И лучше к терапевту, работающему со сферой переживаний. Поскольку основные сложности таких людей связаны именно с не способностью зрело справляться со своей эмоциональной сферой. Терапия в таких случаях бывает очень эффективна для проживания горя утраты старых смыслов и представлений о себе и мире. А затем - для поиска внутренних опор и новых способов жить", - подытожила Долгих.

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