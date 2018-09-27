Ученые: Посадка на спутники Марса будет опасной для роботов и людей

Ученые из МФТИ и ИКИ РАН считают, что на Деймосе, спутнике Марса, могут возникать достаточно плотные облака из пылевой плазмы, которая делает посадку на его поверхности опасной для роботов и человека. Их выводы опубликовали в журнале Plasma Physics Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По аналогии с Луной, в случае с Деймосом можно ожидать, что основная часть пылевых частиц будет парить именно в приповерхностном слое. Образование пылевой плазмы здесь связано с зарядкой пылевых частиц, их взаимодействием с заряженной поверхностью Деймоса, последующим подъемом и движением заряженной пыли", - объяснил один из авторов статьи Сергей Попель.

Снимки Деймоса и Фобоса, второго спутника Марса, показывают, что их поверхность покрыта тонким слоем пыли, перемолотыми останками микрометеоритов и небольших астероидов. Эта "смесь" может легко наэлектризовываться, взаимодействуя с плазмой солнечного ветра.

Она начинает отталкиваться от поверхности, паря на небольшой высоте. Это можно заметить на фотографиях "лунных закатов" - светящейся пелены на горизонте Луны - из-за которых НАСА обвиняют в том, что программа "Аполлон" была фальшивкой.

Скрытая угроза

Притяжение Деймоса и Фобоса, как отмечает Попель, еще меньше, чем у Луны, благодаря чему эта пыль будет легко отрываться от поверхности при малейших возмущениях и минимальном приложении силы. Поэтому любая попытка совершить посадку на спутниках Марса приведет к появлению густого облака пыли, свойства которого неизвестны.

"Мы описали свойства пылевой плазмы в приповерхностном слое над освещенной частью Деймоса, вычислили электрические поля, а также параметры фотоэлектронов и пыли над его поверхностью. Мы исследовали, как влияют на взаимодействие пыли с заряженной поверхностью солнечное излучение и фотоэффект и определили распределение пылевых частиц на поверхности луны Марса", - продолжает ученый.

Эти расчеты показали, что даже самая мягкая посадка на поверхность Деймоса будет не просто порождать облако пыли, а превращать его в заряженное скопление плазмы, способной вызвать сбои в электронной начинке роботов и в работе их солнечных батарей.

Кроме того, из-за небольшой силы притяжения на поверхности спутников эта пыль будет содержать в себе еще и относительно крупные частицы размерами в несколько микрометров. Их попадание на скафандр и в обитаемые модули марсианских баз будет крайне опасным для колонистов и путешественников, заключают ученые.

Перед Попелем и его коллегами стоит много вопросов: как устроены недра спутников, как их материя взаимодействует с космическими лучами и солнечным ветром и какие опасности будут ожидать путешественников, "Фобос-Грунт-2" и другие спускаемые модули.

Проклятый Фобос

Вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы - Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на десять и 23 тысячи километров. Многие ученые считают, что это не планеты, а астероиды, захваченные притяжением Марса в далеком прошлом.

Из-за серии неудачных сближений и приземлений советских и российских зондов с Фобосом, Деймосом и Марсом, оба спутника приобрели статус "проклятых миров". Несмотря на это, многие инженеры и астрономы рассматривают их как идеальные площадки для постройки баз, где будут жить будущие исследователи или колонизаторы Марса.

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