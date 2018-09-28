Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее - не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма.

Овен

Сегодня Овну волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. А чтобы действия Овна не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Телец

Cитуация может вынудить Тельца защищать свои интересы - и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Тельца способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Тельцу воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Близнецов будет обострена до предела, а голос подсознания - слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Близнецам прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои "хочу"-"не хочу" - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Рак

У Рака есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Рака мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Рак способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Лев

Сегодня - день, когда ситуация предоставит Льву возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Льву благоприятствование в любых сферах - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. "Удача - удел тех, кто ее заслужил" - эта фраза должна стать девизом Льва на сегодня. Ну а если Лев не захочет добиваться милостей от судьбы - что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться "лежачим камнем", отказываясь от заманчивых перспектив?

Дева

Сегодня - день, который Деве стоит посвятить общению с людьми везде, где бы она ни находилась: на работе, в дороге или дома. Ее коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Деве легче обычного. Если она наметила заняться карьерой, у нее будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Дева пока одинока, сегодня она может завести романтическое знакомство.

Весы

Звезды в гороскопе Весов образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Весы будут полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача им по плечу. Однако при этом день не сулит им легких путей - наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Весы смогут проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ними препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Весы смогут сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Скорпион

День предвещает Скорпиону счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Скорпиона принятия быстрых решений. Поэтому совет для Скорпиона сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Стрелец может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур... Сегодня Стрельцу достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Козерог

Чего сегодня точно не стоит делать Козерогу, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Козерога такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Водолей

Сегодня - день, когда Водолей имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Водолею, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Рыбы

Рыбы будут склонны к неорганизованности, забывчивости и могут случайно, сами того не заметив, нарушить любые границы - в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Рыбам будут хорошо удаваться любые дела, где они могут проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, их шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Рыбы сегодня не хотят оказаться "крайними", звезды гороскопа советуют им держаться в стороне от любых разбирательств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook