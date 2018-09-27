Появился трейлер продолжения фильма "Крид" со Сильвестром Сталлоне - ВИДЕО

Поклонники Сильвестра Сталлоне с нетерпением ждут выхода спортивной драмы "Крид 2: Наследие Рокки Бальбоа", первый трейлер которого уже есть в сети. В картине боксер Адонис Крид готовится к своему самому важному бою. Теперь в сети появился новый трейлер предстоящего фильма, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По сюжету, став чемпионом в легком весе, Адонис (Майкл Б. Джордан) получает вызов выйти на ринг против Виктора Драго (Флориан Мантину), сына Ивана Драго (Дольф Лундгрен). Именно бой с Иваном убил его отца Аполло Крида (Карл Уэзерс), поэтому победа в бое с Виктором становится для Адониса делом чести. Рокки (Сильвестр Сталлоне) пытается отговорить парня от этого боя, но Адонис решает поставить на кон все, что у него есть.

Режиссером фильма выступил Стивен Кейпл мл. В украинских кинотеатрах "Крид 2: Наследие Рокки Бальбоа" можно будет увидеть в январе 2019 года.

Напомним, актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем Instagram первый официальный постер продолжения боксерской драмы "Крид". На постере видим протагониста Адониса Крида в исполнении Майкла Б. Джордана (сына Аполло Крида, погибшего на ринге от рук российского боксера Ивана Драго) и его сурового противника (сына Ивана Драго, роль которого досталась румынскому боксеру Флориану Мунтеану).

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