Антропологи опровергли миф о неуклюжести неандертальцев

Пальцы и кисти рук неандертальцев были не менее ловкими и пригодными для изготовления "продвинутых" орудий труда и написания картин, чем у кроманьонцев, что ставит под сомнение миф об их неуклюжести. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые: неандертальцы изготовляли бижутерию уже 130 тысяч лет назад

"Реконструкция того, как вели себя различные гоминиды и гоминины, критически важна для раскрытия тех биокультурных факторов, которые двигали эволюцией наших предков. Особенно важно понимать, как они пользовались руками, и как различия в анатомии могли влиять на их поведение", - пишут Катерина Харвати (Katerina Harvati) и ее коллеги из Тюбингенского университета (Германия).

"Неуклюжие тугодумы"

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Открытие всех этих необычно "продвинутых" черт неандертальцев, как отмечает Харвати, заставило многих антропологов сомневаться в том, что "аборигены Европы" действительно были такими неуклюжими, как на то указывают первые попытки реконструировать анатомию их кистей, пальцев и рук.

Дело в том, что раньше ученые считали, опираясь на излишнюю мускулистость рук неандертальцев, что эти древние люди не умели точно управлять движением кистей и пальцев, но зато очень крепко держали древко копья и ручку топора. Это помогало им охотиться на крупную добычу, но мешало создавать "продвинутые" орудия труда, произведения искусства и другие вещи, где требуется тонкая работа рук.

Харвати и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, реконструировав трехмерную форму мышц рук, кистей и пальцев неандертальцев и сравнив их с аналогичными "слепками" мускулов кроманьонцев.

Мифы каменного века

Для этого ученые изучили несколько десятков костей кистей и рук неандертальцев, и проанализировали то, где находятся так называемые энтезисы - особые точки, где сухожилия крепились к кости. Они сохраняются в ископаемых останках в виде своеобразных "шрамов" на поверхности костей, и ученые часто пытаются использовать их для сравнения мышц древних животных.

Подобные сравнения чаще всего вызывают споры и ожесточенные дискуссии из-за плохой сохранности и малочисленности окаменелостей, из-за чего немецкие антропологи пошли несколько другим путем - они попытались вычислить "профессию" неандертальцев.

Для этого ученые измерили размеры, положение и другие свойства энтезов у нескольких сотен рабочих металлургических фабрик, грузчиков, плотников и строителей, а также хирургов, портных, художников и представителей многих других профессий, где требуется тонкая работа рук.

Это сравнение неожиданным образом показало, что руки неандертальцев были больше похожи по своему устройству на конечности художников и портных, чем конечности кроманьонцев, примерно одинаково приспособленные и к тяжелому физическому труду, и к тонкой работе.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что неандертальцы могли рисовать, шить и изготавливать миниатюрные орудия труда с не меньшей ловкостью, чем предки современных людей, несмотря на гипертрофированные мускулы их рук. Это в очередной раз показывает, что "соседи" кроманьонцев не уступали им в силе интеллекта и в других способностях, и что их вымирание было связано с какими-то другими факторами, которые еще только предстоит раскрыть.

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