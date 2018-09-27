Эксперт прокомментировал отказ McDonald's от консервантов

Отказ McDonald's от консервантов, ароматизаторов и красителей повысит привлекательность, но не изменит качество продукции, так как эти добавки и раньше содержались в малых количествах и не влияли на организм, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологий, эксперт форума "Здоровье нации - основа процветания России" Александр Батурин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что классические бургеры из ее меню больше не содержат искусственные консерванты, ароматизаторы и красители.

"Люди очень настороженно относятся к различным добавкам, и любой производитель стремится сделать дополнительные шаги для того, чтобы избежать их применения", - пояснил эксперт.

"Какой-то вред для здоровья у этих добавок отсутствует, потому что используются, как правило, разрешенные на всех уровнях соединения, идентичны природным, которые не могут причинить серьезного ущерба для здоровья, плюс они вводятся в малых количествах", - сказал Батурин. Он предположил, что сеть ресторанов сделала такой шаг, "чтобы повысить привлекательность своей продукции".

Он также отметил, что при исключении консервантов бургеры не станут "более здоровыми", в них, как и в любом фастфуде, по-прежнему будет содержаться много соли, сахара и жира, то есть компонентов, вызывающих опасения у специалистов. Батурин добавил при этом, что врачи не рекомендуют регулярно питаться фастфудом, но "если человек съест одну булку с котлетой, то ничего не произойдет".