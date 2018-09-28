В космосе нашли опровергающий законы физики объект

Ученые Амстердамского университета (Нидерланды) обнаружили уникальную нейтронную звезду, которая извергает релятивистские струи плазмы несмотря на то, что она обладает слишком сильным магнитным полем. Согласно современным теоретическим моделям, джеты могут возникать у звезд с более слабым магнитным полем. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нейтронная звезда находится в составе двойной системы Swift J0243.6+6124, удаленной от Земли на 24 тысячи световых лет. Вещество от более крупной звезды, находящейся рядом с компактным объектом, перетекает на последний, образуя аккреционный диск. С полюсов нейтронной звезды выбрасываются струи ионизированных частиц, достигающих околосветовых скоростей.

Джеты были обнаружены у многих объектов, поглощающих вещество компаньона, включая черные дыры, белые карлики и других нейтронных звезд. В то же время они не наблюдались у звезд с мощным магнитным полем, и считалось, что оно препятствует образованию струй.

Ученые зафиксировали радиоизлучение от Swift J0243.6+6124, указывавшее на существование джетов, которые слабее известных аналогов примерно в 100 раз. В то же время магнитное поле нейтронной звезды в 10 триллионов раз сильнее, чем у Солнца. Это опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй, согласно которой сильное поле отталкивает диск. Последний должен находиться в достаточной близости от нейтронной звезды, чтобы джет мог образоваться. Ученые полагают, что в случае Swift J0243.6+6124 струи формируются из-за большого количества вращательной энергии диска, однако это предположение предстоит проверить.

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