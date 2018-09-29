Ученые: Межзвездный гость Умуамуа прибыл с одной из четырех ближайших звезд

В прошлом году астрономы обнаружили объект, который прибыл к нам с других звезд. За многие эпохи и тысячелетия в нашей скромной Солнечной системе определенно появлялось множество межзвездных посетителей, но этот стал первым, который мы обнаружили. Умуамуа - это тонкая, сигарообразная комета, которая могла прибыть почти с любой из ближайших звезд. Тем не менее, ученые определили четыре самых вероятных источника появления Умуамуа, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..

Научное сообщество объявило об открытии Умуамуа в конце 2017 года. К этому моменту он уже направлялся из Солнечной системы, обогнув Солнце и разогнавшись с его помощью. Он вошел в Солнечную систему на скорости 25,5 км/с, но с тех пор движется намного быстрее. В сочетании с орбитальным эксцентриситетом в 1,2, все остальное уверенно говорит о том, что он родился в другой звездной системе.

Откуда прибыл Умуамуа?

Высокая скорость приводит к тому, что поймать Умуамуа невозможно, поэтому охарактеризовать весьма трудно. Ученые впервые пометили его как комету, но отсутствие видимой комы заставило их усомниться. В начале этого года, впрочем, анализ пути его движения через космос подтвердил, что это дегазированная комета. Это просто "малоактивная комета". Мы также почти уверены, что это не космический корабль.

Ученые из Института Макса Планка использовали данные спутника ЕКА "Гайя", чтобы рассчитать возможные пути Умуамуа вплоть до ближайших звезд. Спутник "Гайя" - это звездный картограф с данными о семи миллионах звезд. Поскольку звезды дрейфуют через космос с течением времени, невозможно провести прямую линию от Умуамуа до точки его происхождения. Тем не менее, команда идентифицировала четыре звезды, которые лежали очень близко к его пути за последние несколько миллионов лет.

Все четыре источника - карликовые звезды. Та, что расположена ближе всего к траектории Умуамуа, называется HIP 3757. Это красный карлик в 81 световом годе от нас. Миллион лет назад он был всего в двух световых годах от пути Умуамуа. Следующий - HD 292249. Это желтый карлик типа Солнца, который находится в 135 световых годах. Он был в нескольких годах от проецируемого пути Умуамуа 3,8 миллиона лет назад. Две другие звезды имели потенциальное столкновение с Умуамуа 1,1 и 6,3 миллиона лет, но не были так близки, как первые две.

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