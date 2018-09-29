Как запоминать практически все, используя «дворец памяти»

У вас бывает такое чувство, будто вы забыли что-то очень важное? Возможно, имя нового коллеги или местонахождение зоомагазина, или, скажем, какие-то детали, связанные с работой. Ничего страшного! Метод пространственной мнемоники, который часто называют "дворец памяти" - это проверенная временем техника запоминания поистине удивительного количества информации. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям, как запоминать практически все, используя данный метод.

Если бы вам нужно было придать своей памяти физическую форму, что бы это было? Похожа ли ваша память на шкаф для хранения документов, где все, что вы когда-либо видели или слышали, тщательно разложено по полочкам с перекрестной нумерацией для легкого доступа? Или она скорее похожа на слегка протекающее ведро, то есть вы можете удерживать информацию в памяти непродолжительное время, но если ее не освежать, то в конечном итоге она исчезнет. Не огорчайтесь, если второй вариант ближе к реальности, чем первый. Это касается большинства из нас. И на самом деле, это очень интересно, разобраться, как именно воспоминания исчезают, теряются или трансформируются со временем.

Как вы могли видеть в телесериале "Шерлок", есть особый способ использования нашей памяти, который может значительно увеличить эффективность запоминания. "Дворец памяти" (или "чертоги разума"), или метод локусов - это мнемоническое устройство, которое преобразует любую физическую локацию в удобное для навигации хранилище информации. Разумеется, этот метод изобрел не Бенедикт Камбербертч, даже не сам сэр Артур Конан Дойл. На самом деле, в оригинале персонаж Шерлока Холмса не отличался особенно хорошей памятью. В "Этюде в багровых тонах", первом рассказе о Холмсе, он даже забыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Нет, "дворец памяти" уходит корнями в Древнюю Грецию.

Согласно довольно мрачной истории, рассказанной легендарным римским государственным деятелем Цицероном, этот метод был разработан греческим поэтом Симонидом после одного торжественного ужина, который прошел настолько плохо, насколько это вообще возможно. Прежде всего, богатый хозяин оскорбительно отозвался о поэме Симонида, а позже, как будто все было еще недостаточно плохо, обвалилась крыша и раздавила всех гостей, за исключением самого Симонида, да так, что их невозможно было узнать. Поэту повезло - его загадочным образом кто-то вызвал из помещения незадолго до катастрофы. Симонид смог помочь с идентификацией тел. Вспомнив, где сидел каждый из гостей, он сумел сделать так, что скорбящие семьи получили останки своих близких. А затем он понял, что может использовать этот пространственный метод, чтобы запоминать и менее болезненную информацию.

В фильме "Шерлок" метод "дворца памяти" принимает форму воображаемого состояния, которое не имеет пространственного смысла. Холмс использует его только для хранения воспоминаний. Если вы начнете строить свой "дворец памяти", вам придется действовать иначе. На самом деле, очень важно, чтобы выбранное вами место было не просто реальным - оно должно быть очень хорошо вам знакомо. Ваш собственный дом или офис, или даже маршрут, которым вы добираетесь каждый день до места работы - отличный выбор. Вы уже сделали свой? Вот как это работает.

Предположим, у вас имеется огромный список поручений, которые нужно выполнить сегодня, и вы боитесь, что забудете что-нибудь. Вам нужно пройтись по магазинам, забрать вещи из химчистки, сменить масло в автомобиле, найти подарок ко дню рождения друга и отвести кота к ветеринару. Конечно, можно было бы все записать, но зачем тратить зря бумагу?

Вместо этого просто представьте в деталях расположение вашего дома. Вообразите, что входите в подъезд и идете по лестнице к входной двери. Когда вы вынимаете свои ключи, вы замечаете пару пакетов с продуктами, которые катаются во дворе на детских качелях (чем глупее ваша выдумка, тем более вероятно, что вы все запомните). Вы входите в квартиру и останавливаетесь в прихожей, когда внезапно наталкиваетесь на стопку свежевыглаженных костюмов. Продвигаясь мимо них, вы входите в гостиную, где ваша машина отдыхает в детском бассейне, полном черного смазочного масла. А проходя мимо ванной комнаты, вы вдруг слышите мелодию "Happy Birthday to you". Заглянув вовнутрь, вы видите, кто кто-то заменил занавеску в душе оберточной бумагой. Наконец, вы добираетесь до кухни, а там - кот, сидящий за столом с термометром во рту. "Я на самом деле теперь чувствую себя прекрасно", - говорит он вам с благодарностью.

Суть в том, что вы хорошо знаете планировку своего жилища, и вам не нужно слишком много думать, чтобы вообразить ее. Таким образом, вы легко сможете представить себе изменения, которые сами мысленно наметите. Это будет не просто список, а список, оживленный экзотическими деталями и привязанный к твердой реальности.

Такая комбинация позволяет легко добавлять дополнительные элементы и более подробную информацию по мере необходимости. Например, вы могли бы войти в ванную комнату своего "дворца памяти", чтобы узнать подробности по поводу дня рождения. Возможно, вы добавите динозавра, сражающегося с Люком Скайуокером на туалетной бумаге, чтобы напомнить себе о двух самых больших увлечениях вашей дочери, или оставить кучу носков в душе... одним словом, не сдерживайте свою фантазию. Хотя этот путь может поначалу показаться вам слишком извилистым, дворцы памяти работают, это проверено. Нам ведь не раз приходилось удивляться, как Камбербертч запоминает свои тексты.

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