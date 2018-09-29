Откуда у божьей коровки точки?
Ген, благодаря которому на крыльях божьих коровок рождается рисунок, выявили японские исследователи из Национального института базовой биологии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, оказывается, только в пределах одного азиатского вида Harmonia axyridis (Арлекин), у которого насчитывается 19 точек, существует более 200 разновидностей их расположения и размеров. И за все это разнообразие, как у Арлекина, так и у других представителей этих жуков, отвечает всего один ген - pannier. Он активно проявляет себя именно в черных точках. Ученые проверили это, искусственно притормозив его активность, что привело к появлению божьих коровок с преобладанием красного цвета.
Как пояснили "МК" во Всероссийском институте лесоводства, всего на планете насчитывается более 400 видов этого жука с самой разной гаммой красного цвета, который защищает его от птиц. Есть более яркие виды, есть более темные и даже совсем черные божьи коровки. И зависит это от многих параметров, включая особенности вида, наследственность, а потому нельзя сказать обо всех коровках, что за цвет ее рисунка отвечает один ген; скорее, это совокупность работы нескольких генов.
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