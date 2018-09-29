Целебные свойства белых грибов

Белый гриб часто называют царем грибов. И не только в отменных вкусовых качествах дело. Сложным химическим составом этого гриба обусловлен широкий спектр его полезных свойств, которые известны народной медицине с глубокой древности. Day.Az со ссылкой на 7dach.ru расскажет читателям о целебных свойствах белых грибов.

Его зовут царем грибов

Наверняка, многие замечали, каким разным бывает белый гриб: то он приземистый, коренастый, то красуется на высокой цилиндрической ножке; то носит темно-коричневую шляпку, то желто-бурую, то совсем светлую. Специалистам известно до 18 форм белого гриба (в зависимости от места его произрастания): березовая, сосновая, еловая, дубовая и другие. И, конечно, важно очень хорошо отличать царя грибов от сходных с ним несъедобных и ядовитых: желчного гриба, боровика красивого, сатанинского гриба. Если не уверены - лучше воздержаться от сбора сомнительных лесных даров.

Белый гриб обладает обезболивающим, ранозаживляющим, бактерицидным, противовоспалительным, противовирусным, иммуностимулирующим, общеукрепляющим, противоопухолевым, тонизирующим действием. Он способствует нормализации обмена веществ, помогает очистить сосуды от холестериновых бляшек, выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов, регулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Очень полезен белый гриб при гипертонии, стенокардии, других заболеваниях сердечно-сосудистой системы; применяют его также для профилактики инфарктов и инсультов. Содержащиеся в нем вещества разжижают кровь, снижают скорость ее свертывания, расширяют кровеносные сосуды.

Белый гриб обладает множеством полезных свойств и издавна применяется в народной медицине

Наружно применяют порошок из сушеных белых грибов - в виде присыпки при трудно заживающих ранах, язвах, пролежнях и т.п. ; водные вытяжки - в виде примочек и промываний при ожогах, обморожениях, ранах, кожных заболеваниях, а также в косметических целях.

В качестве лекарственного сырья используются преимущественно сушеные грибы; для приготовления водных и спиртовых экстрактов могут применяться свежие. Противопоказания к употреблению белых грибов: острые заболевания органов желудочно-кишечного тракта и печени, подагра, детский возраст (до 7 лет).

Настойка белых грибов

Наполнить литровую банку хорошо промытыми и обсушенными свежими шляпками грибов, залить водкой, хорошо укупорить, настаивать в темном теплом месте в течение 2 недель. Процедить, сырье отжать. Хранить в холодильнике. При сердечно-сосудистых заболеваниях, физическом и умственном переутомлении, общей ослабленности организма, а также для профилактики инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний, укрепления иммунитета и нормализации обмена веществ принимать 2 раза в день за полчаса до еды по 1 ч.ложке с небольшим количеством холодной кипяченой воды. Курс - от 1 до 3 месяцев (в зависимости от заболевания). При варикозном расширении вен и тромбофлебите одновременно с приемом внутрь использовать настойку для втирания в проблемные участки нижних конечностей. При миоме матки, кистах, импотенции, а также в качестве общеукрепляющего средства принимать 2 раза в день через час после еды по 1 ст.ложке настойки с небольшим количеством кипяченой воды. Курс - 1 месяц. Не следует принимать это средство при беременности и кормлении грудью. Возможна индивидуальная непереносимость; рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как применять настойку для лечения или профилактики.

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