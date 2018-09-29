Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что в большинстве случаев простой путь лучше сложного, а синица в руках - это не так уж плохо. Тем не менее, если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом - главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными. Поверьте, через пару дней говорить об этом будет уже бесполезно. Вообще день хорош для деловых и активных людей, главное - избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом. Едва ли этот конфликт окажется затяжным, тем не менее, он может изрядно потрепать вам нервы.

Овен

Сегодня настоящей музыкой для Овна будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Овну сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Овен не пожалеет. Сегодня он способен на многое - к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Телец

Уверенность Тельца в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Телец способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Телец сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка - это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Телец сможет сегодня преуспеть.

Близнецы

Близнецы рискуют испытать упадок сил - им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Близнецы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Близнецов, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Близнецам сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.

Рак

Гороскоп Рака будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Рак сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, - это спонтанность чувств: сегодня Рак может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно - улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Рака будет раскрашен всеми цветами радуги - и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Лев

У Льва будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Льву воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Дева

Звезды гороскопа предоставляют Деве хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ей придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от нее действовать ловко и нестандартно, и Дева будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Деве сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Весы

Сегодня - день, когда Весы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Весам успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Весы сегодня затеют глобальный проект, то не пожалеют: со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Весам не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Скорпион

Скорпиону предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Скорпиону не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Стрелец

Стрелец будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Стрелец будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Стрельца, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих - эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Стрелец сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Козерог

В гороскопе Козерога будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего - Козерог уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот - спросить у Козерога совета. Козерог сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Водолей

Сегодня энергичности Водолея окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Водолей кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела - на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Водолея в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное - стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Рыбы

Неожиданные трудности могут застать Рыб врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Рыб такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Рыбы сегодня сумеют договориться.

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