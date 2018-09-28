Известная модель упала прямо на подиуме - ВИДЕО

28 сентября 2018 18:10

Во время съемок нового выпуска шоу телеведущая Алла Костромичева упала прямо перед своими подопечными, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
 
Девушка должна была пройтись по подиуму и продемонстрировать фирменную походку своим подопечным. Но в какой-то момент девушка не устояла на каблуках и упала прямо на глазах у участников проекта.
 
Интернет-пользователи гадают, неслучайно ли это падение. При этом даже самые преданные фанаты сомневаются в том, что Костромичева могла упасть настолько эффектно "на заказ".

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Известная модель упала прямо на подиуме

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