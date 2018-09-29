Конор Макгрегор анонимно пожертвовал 10 тысяч евро больному мальчику

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал пожертвование ирландской семье Маккалоу, в которой пятилетнему мальчику Брайану был поставлен диагноз - сепсис. Спортсмен перевел сумму в 10 тысяч евро анонимно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Дело в том, что краудфандинговый ресурс, через который был совершен перевод, по умолчанию анонимен, однако Грэнни Маккалоу была настолько впечатлена единоразовым платежом, что обратилась в фирму узнать имя щедрого человека, который покрыл все расходы на лечение. Как сообщает Спорт24.Ru, им оказался Макгрегор и она не удержалась от всеобщей благодарности бойцу, выразив ее в интернете.

"Конор, мы вечно благодарны тебе, - написала Грэнни Маккалоу в своем личном Twitter. - Я никогда не забуду твоего поступка для моего мальчика. Ты настоящая легенда".

Напомним, что шестого октября в Лас-Вегасе состоится бой между Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.