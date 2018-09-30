Привычки, которые добавляют стресса в нашу жизнь

Многие из нас живут в постоянном стрессе. Но, скорее всего, причиной этому является большое количество "вредных" привычек. И стоит вычеркнуть из жизни эти привычки, как все станет гораздо спокойнее. Day.Az со ссылкой на Anews расскажет о привычках, которые добавляют стресса в нашу жизнь.

Ставить абстрактные цели

Чем точнее цель, тем легче ее достичь, и наоборот. А ведь чем сложнее достичь желаемого, тем сильнее стресс. Обозначайте свои цели конкретно. К примеру, вместо "я хочу выучить английский" - "я хочу к концу года сдать экзамен на уровень B2".

Пытаться успеть все и сразу

Запомните раз и навсегда - это просто невозможно. Лучше ставить задачи по порядку и распределить свое время таким образом, чтобы его хватило на каждую задачу.

Быть перфекционистом

Перфекционизм можно отнести к ужасным качествам. Поймите, что невозможно быть идеальным во всем и, соответственно, требовать этого от других людей - глупо. Конечно, свою работу нужно делать качественно и хорошо, но не стремитесь к невообразимому идеалу.

Сравнивать себя с другими

Вы никогда не были на месте этого человека и не знаете, что скрывается за его достижениями. Также следует помнить, что все мы разные и единственный человек, с кем вы можете себя сравнивать - с самим собой, прошлогодним или вчерашним.

Пытаться всем угодить

Это высшего рода лицемерие, которое в принципе и невозможно. Лучше будьте самим собой, что гораздо эффективнее.

Постоянно испытывать чувство вины

Большинство из нас часто испытывают чувство вины - будь то опоздание, лишняя булочка или потраченная сотня рублей. Некоторые даже могут манипулировать чувством вины. Так или иначе, вам следует избегать подобных моментов.

Злиться без повода

Агрессия в любом случае может быть как причиной, так и следствием стресса, если она беспочвенна. Старайтесь подавлять такие эмоции в себе. Если вы разозлились, посчитайте до 10 и выдохните.

Беспокоиться о мелочах

Стоит ли беспокоиться о мелочах? Однозначно нет, это же мелочи.

Беспокоиться о вещах, которые вам неподвластны

Самое главное - понять самому, насколько это бессмысленно. Если вы не можете это изменить, то какой смысл волноваться?

Забывать про отдых

Чрезмерные нагрузки в итоге доведут вас до стресса. Неудивительно, что залог здоровой психики - регулярный отдых.

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