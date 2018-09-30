Привычки, которые добавляют стресса в нашу жизнь
Многие из нас живут в постоянном стрессе. Но, скорее всего, причиной этому является большое количество "вредных" привычек. И стоит вычеркнуть из жизни эти привычки, как все станет гораздо спокойнее. Day.Az со ссылкой на Anews расскажет о привычках, которые добавляют стресса в нашу жизнь.
Ставить абстрактные цели
Чем точнее цель, тем легче ее достичь, и наоборот. А ведь чем сложнее достичь желаемого, тем сильнее стресс. Обозначайте свои цели конкретно. К примеру, вместо "я хочу выучить английский" - "я хочу к концу года сдать экзамен на уровень B2".
Пытаться успеть все и сразу
Запомните раз и навсегда - это просто невозможно. Лучше ставить задачи по порядку и распределить свое время таким образом, чтобы его хватило на каждую задачу.
Быть перфекционистом
Перфекционизм можно отнести к ужасным качествам. Поймите, что невозможно быть идеальным во всем и, соответственно, требовать этого от других людей - глупо. Конечно, свою работу нужно делать качественно и хорошо, но не стремитесь к невообразимому идеалу.
Сравнивать себя с другими
Вы никогда не были на месте этого человека и не знаете, что скрывается за его достижениями. Также следует помнить, что все мы разные и единственный человек, с кем вы можете себя сравнивать - с самим собой, прошлогодним или вчерашним.
Пытаться всем угодить
Это высшего рода лицемерие, которое в принципе и невозможно. Лучше будьте самим собой, что гораздо эффективнее.
Постоянно испытывать чувство вины
Большинство из нас часто испытывают чувство вины - будь то опоздание, лишняя булочка или потраченная сотня рублей. Некоторые даже могут манипулировать чувством вины. Так или иначе, вам следует избегать подобных моментов.
Злиться без повода
Агрессия в любом случае может быть как причиной, так и следствием стресса, если она беспочвенна. Старайтесь подавлять такие эмоции в себе. Если вы разозлились, посчитайте до 10 и выдохните.
Беспокоиться о мелочах
Стоит ли беспокоиться о мелочах? Однозначно нет, это же мелочи.
Беспокоиться о вещах, которые вам неподвластны
Самое главное - понять самому, насколько это бессмысленно. Если вы не можете это изменить, то какой смысл волноваться?
Забывать про отдых
Чрезмерные нагрузки в итоге доведут вас до стресса. Неудивительно, что залог здоровой психики - регулярный отдых.
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