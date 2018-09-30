Головоломки, которые используют для отбора в Европейское космическое агентство
Кто из нас в детстве не мечтал полететь в космос? Однако чтобы осуществить свою мечту, одного желания недостаточно. Об этом хорошо знает Тим Пик, которому пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы стать астронавтом. К примеру, при прохождении отборочного тестирования в Европейское космическое агентство он должен был решить логические задачи, которыми поделился в своей книге "Отборочное тестирование астронавтов: есть ли у вас то, что требуется?"
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет три головоломки из готовящейся к выпуску книги, которые он опубликовал в своём твиттере. Сможете их решить?
Головоломки
1 На рисунке ниже, какая комбинация фигур подходит для заполнения пустой ячейки?
2 Шестерёнки 1 и 2 имеют одинаковый радиус. Как быстро будет вращаться шестерёнка 2, если первая придёт в движение?
а) с той же скоростью, что и первая
б) быстрее, чем первая
в) медленнее, чем первая
г) вообще не будет вращаться
3 Линия проходит внутри трёхмерной фигуры таким образом, что она равноудалена от всех поверхностей. Что это за фигура?
а) сфера
б) бесконечный цилиндр
в) куб
г ) октаэдр
Если вы полагаете, что нашли ответы к задачам, сравните их с решениями, которые предложил Тим Пик, и узнайте, есть ли у вас шанс стать астронавтом.
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