Головоломки, которые используют для отбора в Европейское космическое агентство

Кто из нас в детстве не мечтал полететь в космос? Однако чтобы осуществить свою мечту, одного желания недостаточно. Об этом хорошо знает Тим Пик, которому пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы стать астронавтом. К примеру, при прохождении отборочного тестирования в Европейское космическое агентство он должен был решить логические задачи, которыми поделился в своей книге "Отборочное тестирование астронавтов: есть ли у вас то, что требуется?"

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет три головоломки из готовящейся к выпуску книги, которые он опубликовал в своём твиттере. Сможете их решить?

Головоломки

1 На рисунке ниже, какая комбинация фигур подходит для заполнения пустой ячейки?

2 Шестерёнки 1 и 2 имеют одинаковый радиус. Как быстро будет вращаться шестерёнка 2, если первая придёт в движение?

а) с той же скоростью, что и первая

б) быстрее, чем первая

в) медленнее, чем первая

г) вообще не будет вращаться

3 Линия проходит внутри трёхмерной фигуры таким образом, что она равноудалена от всех поверхностей. Что это за фигура?

а) сфера

б) бесконечный цилиндр

в) куб

г ) октаэдр

Если вы полагаете, что нашли ответы к задачам, сравните их с решениями, которые предложил Тим Пик, и узнайте, есть ли у вас шанс стать астронавтом.

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