Вот какую смекалку проявила собака, чтобы попасть домой - ВИДЕО

Трехмесячный золотистый ретривер позвонил в дверной звонок, чтобы хозяева пустили его домой. Об этом сообщает ABC 7 News.

Щенок по кличке Маршалл не мог попасть домой в городе Спокан штата Вашингтон. Но проявил смекалку и догадался позвонить в звонок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его хозяин Грег Бейзел опубликовал в Сети видео, на котором пес носом нажимает на кнопку звонка.

Пользователи Facebook умилились подобным роликом и назвали Маршалла очень умным псом и "хорошим мальчиком".

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