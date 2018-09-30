Гениальные изобретения, сделанные во сне

Около трети своей жизни человек проводит во сне. И порой становится обидно, что такое количество времени тратится буквально " в никуда". Но некоторые люди доказывают обратное: именно сон может подарить гениальные идеи, которые можно воплотить в реальности. Про знаменитую таблицу периодических элементов Д. И. Менделеева известно, наверно, всем. Но это не единственное изобретение, придуманное во сне.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет пять примеров того, как сновидения помогли человечеству стать обладателями некоторых очень нужных вещей.

Автоматическая швейная машинка

Американский инженер Элиас Хоу был озабочен созданием машинки для шитья, которая могла бы использовать закрытый челночный стежок. Думал об этом изобретатель буквально днем и ночью. И однажды ему приснился сон, который помог понять, почему его попытки сделать такое устройство, до сих пор ни к чему не приводили. Во сне Хоу преследовали разбойники, атакуя его острыми пиками. Когда одна из них пролетала мимо Элиаса, он успел заметить, на ее конце отверстие, напоминающее глаз. Проснувшись, инженер понял, что до этого момента пытался расположить отверстие для нити посередине иглы, а нужно разместить его на ее остром конце. Хоу изменил дизайнерское решение и все пошло, как по маслу.

Шариковая ручка

Подобный сон приснился и журналисту Ласло Йозефу Биро. В 1938 году во сне ему пришлось стрелять из странного ружья, в стволе которого находился шарик, а пулями служили чернила. Когда журналист во сне нажимал на курок, чернила просачивались через шарик и "выстреливали" в неприятелей. Проснувшись, Биро нарисовал привидевшееся ему во сне устройство, благодаря которому мы теперь не пользуемся при письме перьями.

Строение атома

Выдающемуся физику Нильсу Бору несколько ночей подряд снилась Солнечная система. Именно ее устройство и послужило макетом для изучения и описания структуры атома. В 1922 году ученый получил за свое открытие Нобелевскую премию.

Самолет "Антей"

Советский авиаконструктор Олег Антонов никак не мог определиться с формой хвоста для своего нового самолета. Необходимое "оперение" Антонов увидел во сне и, проснувшись, сразу же его нарисовал, а затем и применил в жизни. Весьма успешно.

Бальзам для волос

Преследуя личные цели, женщина по имени Си Джей Уокер неожиданно стала первой миллионершей с темным цветом кожи, проживающей на территории Америки.

У женщины выпадали волосы и она никак не могла решить эту проблему. Продававшиеся в магазинах средства никак не помогали, поэтому она решила создать свое собственное. Правда, совершенно не понимала, с чего начать, какие использовать компоненты и где их искать.

Но однажды во сне ей привиделся высокий чернокожий мужчина, который детально рассказал ей, какие именно компоненты необходимо смешать, чтобы решить проблему.

Си Джей Уокер решила последовать рекомендациям незнакомца из сна. Некоторые ингредиенты ей даже пришлось заказать в Африке. Через несколько недель использования получившегося средства, женщина отметила, что волосы выпадать перестали и начали хорошо расти. Подругам, которым Си Джей Уокер дала попробовать свой бальзам, он тоже помог. Тогда женщина решила поставить производство своего средства для волос на поток. И разбогатела.

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