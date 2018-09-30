Русские писатели и поэты с вредными привычками

Нередко гениальность идет в ногу с различного рода отклонениями. Ведь вспомните, кто, как не писатели и поэту постоянно находятся в эмоциональном напряжении в период написания очередного шедевра. Day.Az со ссылкой на Anews расскажет о вредных привычках известных русских писателей и поэтов.

Сергей Есенин

Многие знают о любви Есенина к выпивке. Однако стоит отметить, что на поэта она оказывала особое влияние. Достаточно было небольшого количества, чтобы Есенин стал неуправляемым. В период нахождения в Америке поэт напивался до эпилептических припадков. Кроме того, его пороком было пристрастие к наркотикам, а точнее - кокаину.

Владимир Маяковский



На тот период многих настигла мода на кокаин, и в их числе был Маяковский. Утверждают, что он перманентно находился в легком состоянии эйфории. Впрочем, по мнению историков, именно такое состояние помогало ему создавать нервную и рваную рифму, которой славятся его произведения.

Иван Крылов



Вероятно вы удивитесь, но знаменитый баснописец был настоящим сборищем пороков. Он регулярно пренебрегал гигиеническими процедурами и предпочитал посещать баню лишь пару раз в год. Крылов много пил и много ел. Что касается еды, он испытывал к ней особую страсть. За ужином он мог за раз съесть пять порций.

Михаил Булгаков



Любителям творчества писателя известно о том, что у него было пристрастие к морфию. О своей слабости Булгаков рассказал в одноименном произведении. Впрочем, здесь нет его вины - пристрастие к морфию развилось на фоне приема лекарства в виде обезболивающего. Скорее, это можно назвать побочным эффектом медицины того времени.

Иосиф Бродский



Бродский утверждал, что хоть и любил алкоголь, не злоупотреблял им. Главной и безудержной страстью поэта было курение. Он не выпускал сигарету изо рта ни на минуту.

Сергей Довлатов



Зависимостью Довлатова стала водка. Он писал, что мысли о водке посещали его каждый день и ночь. Не помогли даже врачи справиться с этим пагубным пристрастием.

Александр Блок



В числе зависимостей Блока - кокаин, морфий и алкоголь. Знакомые поэта неоднократно утверждали о том, что он становился безумным в состоянии опьянения. Излюбленным вариантом Александра был "балтийский коктейль" - смесь водки и кокаина. ​

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