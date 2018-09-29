Крупнейшие землетрясения в Индонезии с 2000 года

28 сентября 2018 года в 18:02 по местному времени (10:02 UTC, всемирное координированное время, бывшее Гринвичское) землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе полуострова Минахаса в северной части острова Сулавеси (Индонезия). Вызванное им цунами высотой до двух метров обрушилось на г. Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), в результате чего, по последним данным, погибли не менее 384 человек.

Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, растянувшихся вдоль экватора на 6,5 тыс. км. Крупнейшая в мире островная страна окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом - цепью сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем 1-2 раза каждую неделю.

Day.Az со ссылкой на ТАСС представляет читателям хронологию крупнейших по числу жертв землетрясений, затронувших территорию Индонезии с 2000 года по н. в. За этот период произошло девять таких случаев (с учетом ЧП 28 сентября 2018 года), в результате которых от последствий подземных толчков (в т. ч. от вызванных этими толчками цунами) гибли 100 и более человек.

4 июня 2000 года в 23:28 по местному времени (16:28 UTC) землетрясение магнитудой 7,9 произошло в провинции Бенгкулу (район юго-западной оконечности острова Суматра). В результате удара стихии погибли 103 человека, еще более 2 тыс. человек получили ранения. В период с 4 по 8 июня в районе бедствия было зарегистрировано свыше 400 афтершоков различной мощности.

26 декабря 2004 года в 00:58 UTC в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой от 9,1 до 9,3. Очаг (гипоцентр) находился в 160 км к западу от острова Суматра, на глубине 30 км. Произошел сдвиг тектонических плит на протяжении 1 тыс. 200 км. Образовавшееся цунами высотой до десяти метров достигло берегов Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки, юга Индии и восточного побережья Африки. В результате погибли, по разным оценкам, от 225 до 300 тыс. человек в 14 странах, пострадали около 2,2 млн. Землетрясение и цунами вызвали многочисленные разрушения, экономический ущерб Таиланда оценивался в $5 млрд, Индонезии - в 4,5 млрд, Индии - в 1,6 млрд, Мальдивских островов - в $1,3 млрд.

27 мая 2006 года в 05:54 по местному времени (22:54 UTC 26 мая) на индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4. Зона бедствия охватывала административный округ Джокьякарта, южные районы провинции Центральная Ява и ряд соседних с ними районов провинции Восточная Ява. В результате удара стихии погибли около 5 тыс. 700 человек. По разным оценкам, от 40 до 137 тыс. человек получили ранения. Было разрушено более 150 тыс. жилых домов, порядка 600 тыс. человек остались без крова. По оценкам властей Индонезии, стихия нанесла ущерб на сумму $3,1 млрд.

17 июля 2006 года в 15:19 по местному времени (08:19 UTC) землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 243 км к югу от острова Ява. Очаг залегал под морским дном на глубине десяти км. На побережье Явы в полосе шириной около 300 км обрушилось цунами высотой до пяти метров. В результате погибли около 730 человек, ранения получили 9,3 тыс. человек, более 27,1 тыс жителей острова лишились крыши над головой. Наиболее значительно пострадал пляжный курорт Пангандаран в 250 км к юго-востоку от Джакарты. На курорте было разрушено более 1,6 тыс жилых домов, 792 здания ресторанов и гостиниц.

30 сентября 2009 года в 17:16 по местному времени (10:16 UTC) на индонезийском острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,6. В результате погибли 1 тыс. 115 человек, порядка 3 тыс. человек были ранены. Больше всего пострадал г. Паданг (провинция Западная Суматра), где удар стихии уничтожил около 500 зданий, разрушил мосты и стал причиной сильных пожаров. В поисково-спасательных мероприятиях участвовали специалисты разных стран, в т. ч. отряд "Центроспас" МЧС России. Материальный ущерб от землетрясения превысил $2,1 млрд.

25 октября 2010 года в 21:42 по местному времени (14:42 UTC) землетрясение магнитудой 7,7 произошло у западного побережья Суматры. Подземный толчок вызвал трехметровое цунами, которое обрушилось на острова Ментавай (провинция Западная Суматра). Погибли 408 человек, еще 303 человека пропали без вести. Полностью разрушенными оказались несколько деревень.

7 декабря 2016 года в 05:03 по местному времени (22:03 UTC 6 декабря) у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, с эпицентром в 92 км к востоку от г. Банда-Ачех на северном побережье острова Суматра. Очаг находился на глубине десяти км. В результате погибли 104 человека, еще более 1 тыс. 200 человек пострадали, около 86 тыс. лишились крова.

5 августа 2018 года в 19:46 по местному времени (11:46 UTC) землетрясение магнитудой 6,9 произошло в северной части индонезийского острова Ломбок. Эпицентр находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине десяти км. Основной удар стихии предварял форшок магнитудой 6,4 29 июля, затем последовали более 600 афтершоков, крупнейший из которых был зафиксирован 19 августа и имел магнитуду 6,9. Всего в результате этих толчков погибли не менее 563 человек и более 1 тыс. получили ранения. Более 20 тыс. жителей вынуждены были вынуждены покинуть свои дома.

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