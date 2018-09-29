Названы города с самой переоцененной недвижимостью

Швейцарский банк UBS составил рейтинг городов, где недвижимость наиболее переоценена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, специалисты банка проанализировали 20 мировых финансовых центров. Выяснилось, что в 16 недвижимость переоценена, а в 6 и вовсе существует риск возникновения пузыря.

Самая переоцененная недвижимость оказалась в Гонконге, второе место у Мюнхена, третье у Торонто. На четвертом месте Ванкувер, замыкает пятерку Амстердам. Шестое место у Лондона - там также может возникнуть пузырь, а вот Стокгольм и Сидней покинули в этом году опасную зону, хотя квартиры и дома в этих городах (7-е и 11-е места) по-прежнему переоценены.

Также к городам, где недвижимость стоит неоправданно дорога, относятся Париж, Сан-Франциско, Франкфурт, Лос-Анджелес, Цюрих, Токио и Нью-Йорк.

В Женеве, которая оказалась на 15-м месте, стоимость недвижимости приблизилась к справедливой. В Бостоне, Сингапуре и Милане цены объективны. А единственным городом, в котором недвижимость недооценена, стал Чикаго.

До принятия закона госпошлины можно было не платить только при продаже квартиры в аварийном доме, при этом льгота предоставлялась только несовершеннолетним, лицам с ограниченной дееспособностью и гражданам, которые владели жилыми помещениями на праве общей долевой собственности с такими лицами.

Теперь льготы распространяются на всех физических лиц и на все виды сделок, передает РИА Новости. Это позволит гражданам не платить госпошлину за обязательное нотариальное удостоверение сделки не только при продаже квартиры, но также и при ее дарении или обмене.

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