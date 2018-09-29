Huawei Mate 20 Pro заметили в метро

29 сентября 2018 16:51

Huawei Mate 20 Pro был замечен в руках у неизвестного мужчины в метро. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

img Huawei Mate 20 Pro blue colour variant spotted in wild

Смартфон оснащён тройной основной камерой, три сенсора и вспышка расположены в квадратной области. Цвет корпуса - синий.

img Huawei Mate 20 Pro blue colour variant spotted in wild

Флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro представят 16 октября в Лондоне. Оба устройства будут оснащены тройными камерами и 7-нанометровым чипом Kirin 980. В Сети появился проморолик к презентации флагманов, Там компания намекнула на высокое качество камеры.

Скорее всего, вместе с ними представят беспроводные наушники Freebuds 2 Pro. Особенность аксессуаров в том, что их чехол можно будет подзаряжать от корпуса Mate 20 Pro.

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