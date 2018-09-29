Учёные научились лечить аппендицит без операции

Учёные Университета Турку разработали революционный метод лечения аппендицита с помощью антибиотиков. Вместо удаления воспалённого придатка слепой кишки исследователи предлагают принимать особый вид антибиотиков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет журнал JAMA.

В течение пяти лет учёные тестировали уникальный препарат на людях. В результате стало понятно, что введение антибиотика эртапенем позволяет практически полностью снять воспаление и устранить причину его появления без оперативного вмешательства. После приёма эртапенема пациентов переводили на более "мягкие" таблетки - метронидазол и левофлоксацин.

В рамках исследований на людях учёные выяснили, что после лечения вероятность повторного проявления болезни составляет лишь 39%. При этом процесс восстановления после курса антибиотиков проходит вдвое быстрее - всего 3-4 дня вместо 10-12 при оперативном вмешательстве без осложнений.