Ученые создали 3D-карту затерянного города майя

В гватемальской провинции Петен было расположено 27 поселений майя и столица Тайясаль, всего в регионе 1500 лет назад проживало более 15 млн человек, сообщает Daily Mail. Большая часть руин скрыты в джунглях, но сейчас ученым удалось создать детальную 3D-карту поселений, где видны стены, пирамиды и жилые постройки. Также были обнаружены останки ирригационной системы, обеспечивавшей экономическое процветание индейцев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Для создания карты была исследована территория площадью 2100 км² (чуть меньше, чем площадь, например, Москвы), было найдено более 60 000 ранее неизвестных построек, включая религиозные центры, дороги, транспортные каналы. Ранние поселения майя возникли примерно 3000 лет назад, большинство из них были заброшены около 900 года. Причины угасания цивилизации до сих пор остаются предметом спора ученых.