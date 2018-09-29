В Китае воссоздадут родину Шекспира - ФОТО

На прошлой неделе администрация города Фучжоу и фонда родины Шекспира подписали договор, по которому в Китае будет построена полная копия родного города писателя, включая дом, где он родился и жил. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета. Договор отдельно подчеркивает, что копия должна быть максимально полной в отличие от предыдущих проектов, когда китайские архитекторы пользовались полной свободой, сообщает ZeroHedge. Например, китайский Тауэрский мост имеет четыре башни вместо двух, а Эйфелева башня построена только в треть высоты оригинала.





Помимо собственно копии дома Шекспира строители планируют возвести целый "стрэдфордский" квартал, используя материалы и технологии периода XVI века. Более того, рядом планируется возведение "испанского" квартала периода Сервантеса и "китайского" района в честь Тан Сяньцзу, известного китайского драматурга. Все три писателя жили примерно в одно время и даже умерли в один год - 1616.