Ученый рассказал, чем смогут заняться космонавты на лунной базе

Российские космонавты, которые в перспективе будут работать на лунной базе, могут искать на спутнике Земли примитивную органику, которая сможет пролить свет на то, как на планетах зарождается жизнь. Об этом, как Об этом передает Day.Az, заявил РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"На базе могут проводиться исследования Луны, например, можно искать запасы воды, в которой могут оставаться следы простых органических веществ. Сейчас есть гипотеза, что вода на Луне появляется при падении комет, которые несут в себе следы примитивной органики, "зародившейся" в космосе", - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что по современным понятиям примитивной органики в космосе довольно много, но добраться до самих комет довольно сложно, Луна в этом смысле более доступна.

Петрукович вступил в должность директора Института 21 сентября. На эту должность он был избран в мае 2018 года. Предыдущий руководитель ИКИ академик Лев Зеленый остался в институте на должности научного руководителя. ИКИ - ведущий институт РАН по фундаментальным космическим исследованиям.