В Бразилии ночные бабочки пьют слезы птиц, пока те спят - ФОТО

30 сентября 2018 10:26

В Бразилии туристы могут стать свидетелями удивительного явления - взаимодействия бабочек и птиц.

Эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе заснял на видео, как чешуекрылое пьет слезы птицы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.

Мораес считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.

Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.

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Dünyada ilk dəfə: göz yaşı içən kəpənək çəkildi

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