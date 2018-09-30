В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1 длиной примерно от 70 до 160 метров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Астероид впервые обнаружили 19 сентября. НАСА внесло его в список околоземных объектов.

Как отмечает издание Daily Express, по своим размерам астероид может превосходить высоту Биг-Бена или колеса обозрения в Лондоне.

Скорость движения SP1 оценена в 60 тысяч километров в час. Ожидается, что наибольшее сближение с Землей наступит третьего октября - 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 миллиона километров. Это более чем в 15 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Несмотря на то, что это расстояние может показаться крайне большим, в случае, если астероид все же столкнется с Землей, то последствия могут быть катастрофические, отмечает Daily Express.

В конце августа астрономы предупреждали о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса.

Ранее в НАСА заявляли, что в ближайшее столетие вероятность столкновения с Землей какого-либо из известных астероидов практически нулевая.

Опасности не представляет

Астероид SP1 Земле не угрожает, так как пройдет почти в шести миллионах километров от планеты, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, приближение такого небесного тела представляет собой "рядовое событие".

"На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь", - сказал ученый.

Шустов добавил, что подобные космические тела время от времени пролетают мимо Земли. Информирование общественности о подобных событиях он назвал "информационными семечками" для развлечения людей.

Астроном отметил, что если тело приближается к Земле на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно. "А если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие", - добавил он, напомнив, что на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело - Луна.