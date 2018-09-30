Эксперты рассказали о правилах интернет-гигиены

Рунет сегодня празднует свое 20-летие - в 1998 году фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем Интернета в России и провести перепись "населения Рунета". В том году насчитали один миллион пользователей, в 2018 году аудитория Рунета составила уже примерно 80 миллионов пользователей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Интернет растет семимильными шагами, проникая в каждую отрасль экономики и становясь неотъемлемой частью жизни почти всех россиян. Доступ во Всемирную паутину одновременно и упростил, и усложнил нашу жизнь. Мы передаем друг другу важные сведения и персональную информацию, но каждый раз боимся за сохранность этих данных. Часто мы публикуем свои фотографии в социальных сетях без водяных знаков, но не знаем наверняка, как и кем они будут использованы. Мы храним фотографии паспорта в электронном почтовом ящике, забывая о том, что легкий пароль qwerty может подобрать даже ребенок.

Существуют еще несколько десятков миллионов примеров возможностей и угроз в сети. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) поделились с РИА Новости основными правилами интернет-гигиены.

Береги честь смолоду

Самое важное правило, по словам экспертов, заключается в том, что уже нет и, скорее всего, никогда не будет особых различий между вами офлайн и вами онлайн. "Берегите все, что вам дорого в реальной жизни, смолоду и помните, что в виртуальном пространстве, как и в реальном, есть место и плохому, и хорошему", - подчеркнули в РОЦИТ.

Например, специалисты не рекомендуют публиковать в сети свой домашний адрес; не писать, в какое время вас не бывает дома, не описывать свой постоянный маршрут, не хвалиться крупными покупками и вообще постараться не афишировать свой уровень достатка.

Чтобы защитить свои личные данные, РОЦИТ советует придумывать сложные пароли. "Используйте буквы, цифры и знаки. Не забывайте хотя бы раз в квартал менять пароль для электронной почты и социальных сетей", - напомнили в организации. Также следует установить на устройства антивирусные программы и не забывать обновлять их. "Не скачивайте сомнительные приложения и не пытайтесь это делать по неизвестным ссылкам. Пользуйтесь только официальными магазинами App Store, Google Play и Windows Market", - добавили эксперты.

Покупая в интернет-магазинах, нужно сохранять здоровый скептицизм, ведь цена на сайте не может быть ниже среднерыночной, заметили в РОЦИТ. Если она все же ниже, то стоит внимательно почитать отзывы. Также ни в коем случае не рекомендуется переводить деньги на карту физическим лицам, желая у них что-то приобрести по предоплате. Часто по такой схеме работают мошенники.

"Страницы ввода конфиденциальной информации любого серьезного сервиса всегда защищены, а данные передаются в зашифрованном виде. Адрес сайта должен начинаться с "https://", рядом с которым нарисован закрытый замок зеленого цвета", - напомнили собеседники агентства.

Для сохранности своих денег также рекомендуется подключить sms-информирование о всех операциях по картам и счетам. "Так вы сможете быстро заметить, если ваша карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее. А если вы потеряли телефон, к которому привязана банковская карта, то срочно блокируйте и симку, и карту", - заключили эксперты.