4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смерти людей во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло почти 18 миллионов человек - это треть всех смертей в мире. Люди знают о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике недостаточно - многие считают, что хорошо осведомлены, но в действительности находятся во власти распространенных мифов.

Вот лишь некоторые из них.

Измерять давление не нужно, я сразу пойму, если оно повысится

Не всегда. Многие люди уверены, что повышение давления нельзя пропустить. В действительности же гипертония часто протекает бессимптомно, но при этом может стать фактором развития более серьезных проблем с сердцем.

Врачи поясняют, что справиться с повышенным давлением после того, когда оно регулярно напоминает о себе головными болями или проблемами с почками, куда сложнее, когда явных симптомов этого состояния нет. Именно поэтому медики рекомендуют регулярно измерять давление, а при появлении повышенных значений - обращаться к врачам. Они отмечают, что распространение тонометров для домашнего использования, делает процедуру измерения простой даже для пожилых людей. Самые удобные устройства - автоматические, которые по данным Яндекс.Маркета предпочитают 87% пользователей.

Исследователи называют гипертонию важнейшей предотвратимой причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это значит, что, изменив образ жизни, действительно можно избежать серьезных проблем. Раннее же выявление гипертонии также позволит предотвратить осложнения.

Сердечно-сосудистые заболевания одинаково протекают у мужчин и женщин

Нет. Проявления болезни часто зависят от пола. Например, симптомы, которые испытывают мужчины при инфаркте, обычно более типичны, у женщин же чаще случается "молчаливый инфаркт", протекающий практически бессимптомно.

Так, в одном из исследований, результаты которого были опубликованы в 2003 году, ученые показали, что 43% женщин, перенесших инфаркт, не испытывали болей в груди, а у 50% примерно за месяц до сердечного приступа появились проблемы со сном и чрезмерная усталость.

Нетипичные симптомы встречаются и у мужчин, однако у женщин они выявляются чаще. Не каждый нетипичный симптом может указывать на инфаркт, однако врачи рекомендуют тем, кто входит в группу риска, быть внимательнее к своему состоянию.

Тем, у кого есть проблемы с сердцем, физкультура противопоказана

Нет. Опасен малоподвижный образ жизни и полное отсутствие физической нагрузки. Людей, которым спорт противопоказан, очень мало - большинству же нужен хоть какой-то спорт. Речь не идет о многокилометровых забегах или покорении горных вершин. Увеличить уровень физической активности можно, гуляя в парке, проходя одну автобусную остановку пешком, выгуливая собаку. Большинство медиков отмечает, что получаса нагрузок умеренной интенсивности вполне достаточно для здоровья сердца, однако более точные рекомендации даст врач, который знает историю болезни пациента.

Кому суждено получить инфаркт, тот его получит

Нет. Существенную часть сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Эксперты ВОЗ и врачи подчеркивают, что сделать это можно, изменив образ жизни - отказавшись от употребления табака и алкоголя, увеличив уровень физической активности, оздоровив свое питание и нормализовав вес. Начать при этом никогда не поздно - даже маленькие изменения могут принести большую пользу.