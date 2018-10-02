Людмила Павличенко: лучший снайпер в истории войны

В начале 1941 года Людмила Павличенко мирно изучала историю в университете и даже не подозревала, что спустя несколько месяцев, ее имя войдет в историю. Хрупкая девушка сумела стать самым результативным снайпером всех времен, получив 309 официально подтвержденных нейтрализованных целей. Людмила родилась и выросла в маленьком городке. Учителя отмечали, что девушка очень независима и самоуверенна, проча ей большое будущее. Так начинался путь лучшего снайпера за всю историю, передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.

ОСОВИАХИМ

Как и многие молодые люди в Советском Союзе того времени, Павличенко была членом ОСОВИАХИМ, военизированной спортивной организации, которая учила молодых людей обращению с оружием. Выполнять поставленные инструкторами нормы было непросто даже парням, но Людмила справлялась с заданиями очень легко. Особенно девушке удавалась стрелковая подготовка: посмотреть на красотку-снайпершу собирались со всего района.

Мальчишки всегда хвастались своей меткостью, вот я и решила доказать, что девочки могут стрелять не хуже. Мне пришлось тренироваться каждый день - но своего я добилась. - Людмила Павличенко

Служба медсестры

22 июня 1941 года Гитлер разорвал отношения с Иосифом Сталиным и немецкие войска вторглись в священные пределы Советского Союза. Павличенко, как и большинство ее сверстников, бросилась записываться в армию, чтобы защищать родину. Но здесь ее ждала первая неудача: модельная внешность, ухоженные руки, стильная прическа - вербовщик просто рассмеялся и предложил Людмиле идти трудиться медсестрой. Естественно, девушка отказалась, потребовав проверки стрельбой.

Проверка

Даже после того, как Павличенко представила свой сертификат стрелка и значок ОСАВИАХИМ, ей не хотели верить. Чиновники просто не видели в действующей армии девушек и поэтому старались всеми силами перевести Людмилу на службу в Красный Крест. В конце концов, девушке предложили пройти очень непростую проверку, предложив ей застрелить двух румынских солдат, работавших на немцев. С испытанием Павлюченко справилась более чем достойно: чтобы попасть в ряды 25-ой Чапаевской стрелковой дивизии, ей хватило всего двух патронов.

Линия фронта

Сразу после этого Людмилу отправили на линию фронта. За следующие семьдесят пять дней, девушка уничтожила 187 солдат противника, показав себя грозным и умелым снайпером. Сделав имя на фронтах Одессы и Молдовы, Павличенко вернулась в Крым, чтобы бороться за Севастополь.

Дуэль

Репутация непобедимого снайпера заставляла начальство поручать Людмиле все новые и новые, более опасные задания. Страшнее всего были индивидуальные дуэли с вражескими снайперами: изматывающая охота и поиск стрелка могли длиться неделями, а кровавая развязка лишала оставшегося в живых последних сил. Только по официально подтвержденным данным, девушка убила 36 вражеских снайперов на дуэли.

Оружие снайпера

На фронте Павличенко выступала с обычной винтовкой Мосина M1891, калибра.30. Винтовка обладала сильнейшей отдачей, была пятизарядной и требовала передергивания затвора после каждого выстрела. Это не помешало Людмиле стать самым результативным снайпером в мире - ей, как хорошему танцору, ничего не мешало.

Путешествие в свет

Павличенко стала первым советским солдатом, приглашенным на встречу в Белый дом. Здесь ее принимал Франклин Рузвельт и первая леди, Элеонора Рузвельт. В Америке девушка дала несколько скандальных интервью, прямо отвечая на коварные вопросы западных корреспондентов. Здесь же, в Чикаго, девушка произнесла одну из своих самых известных цитат.

Джентльмены, - разнёсся над многотысячной толпой собравшихся звонкий голос. - Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!

Конец пути

Павличенко была одной из 2000 женщин-снайперов, боровшихся на стороне Красной Армии в Великой Отечественной войне - и одной из 500, вернувшихся домой. После войны Людмила получила степень магистра в Киевском университете и продолжила работу старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ.

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