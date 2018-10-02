Бриджит Бардо: от бездарной балерины до секс-символа 50-х - ФОТО

С детства родители будущей актрисы считали ее гадким утенком из-за скоб и очков, которые ей доводилось носить. Брижит любила танцы и решила свое хобби превратить в профессию, отправившись в балет. Именно благодаря ему она смогла появиться на обложках известных французских изданий, не говоря уже о десятках ролей в фильмах. О непростом пути актрисы на вершину славы расскажет Day.Az со ссылкой на Anews.

Гадкий утенок

Бардо росла в семье с католическими традициями и в детстве не отличалась особой красотой. Для того, чтобы скорректировать неправильный прикус, будущей актрисе доводилось носить скобы. А для исправления косоглазия она использовала специальные очки. Вместе со своей младшей сестрой Брижит ходила на танцы. Чтобы хоть как-то скрасить свою внешность, она решила сделать акцент на своей осанке. В свободное от занятий время Брижит ходила со стаканом воды на голове, что делало ее походку более грациозной.



Младшая сестра все больше интересовалась точными науками и в итоге бросила танцы, тогда как Брижит продолжила заниматься. Уже вскоре родители обратили внимание, как "гадкий утенок" становится девушкой, на которую заглядывается противоположный пол. Родители Бардо были уверены: их дочь станет супругой высококвалифицированного юриста.

Бездарная и медленная балерина

В 1947 году Брижит поступила в Высшую национальную школу музыки и танца, пройдя очень жесткий отбор. Ей пришлось обучаться у русского хореографа Бориса Князева, который славился как жесткий преподаватель и настоящий тиран. Сокурсницы Брижит вспоминают, что та была немного медлительной и недостаточно трудолюбивой. Борис подходил к преподаванию своеобразно и даже бил учеников хлыстом. Больше всего доставалось как раз Брижит. Однако благодаря такому обучению она развила собственное упорство и складную фигуру, которая принесла известность.

Спустя год состоялось выступление балета на Елисейских Полях, за которым Брижит наблюдала из-за кулис. Тогда ее и заметил театральный режиссер Жан Робен. Впрочем, девушка так и не получила приглашения на постоянное участие в труппе.

"Девушка из общества"

В 1948 году мать Брижит открыла бутик модной одежды. К концу января 1949 года она устроила совместный показ с Жаном Барте, основой для которого стала балетная тематика.

В числе манекенщиц была и Брижит. После этого показа знакомая матери Бардо, которая работала главным редактором журнала Jardin des Modes, предложила девушке принять участие в съемке для издания. На тот момент Брижит было 15 лет. После того, как первые съемки балерины появились на страницах журнала, их заметил помощник режиссера Роже Вадим. Ее пригласили на пробы фильма "Лавры сорваны".



Бардо успешно прошла пробы, но производство киноленты свернули и сняться в ней не удалось. Однако этот момент был решающим в жизни Брижит: после того, как ее выбрали среди многих претенденток, она задумалась о карьере актрисы.

"Нормандская дыра"

Эта кинолента стала первой, в которой приняла участие Брижит. По ее словам, главная причина, по которой она там снялась - заработок. Три месяца съемок стали настоящим адом для нее: рядом с опытными актерами она чувствовала себя очень неловко, подавляли продюсеры, гримеры были отвратительны. Тем не менее несмотря на такой старт, актерская карьера Бардо продолжилась хорошо.

В течение следующих четырех лет она снялась в 17 фильмах. Брижит не хотела играть "легкие" роли и предпочитала входить в далекий от личности образ.

Секс-символ 50-х и 60-х годов

В 50-60-х годах Брижит начали считать наиболее привлекательной женщиной в европейском кино. Ее назвали законодательницей моды и секс-символом наравне с Мэрилин Монро, Софи Лорен и Джейн Фондой.

Однако со стороны коллег актриса подвергалась жесткой критике: все считали ее воплощением греха и разврата. Критиковали Бардо также за отсутствие зрелости и несерьезное отношение к браку - актриса часто меняла партнеров. Первым, с кем Бардо официально оформила отношения, стал Вадим Роже, с которым ее роман начался на площадке съемок "И Бог создал женщину". Далее последовал брак с актером Жаком Шарье, от которого она родила сына Николя - единственного ребенка в ее жизни.



Французские СМИ отмечают, что Бардо приносила счастье всем мужьям и любовникам. Большинство из них стало преуспевать в шоу-бизнесе. Вероятно, все дело в том, что находясь рядом с Бардо они также привлекали внимание прессы.

Общественница и зоозащитница

В 1973 году Бардо объявила общественности, что завершает свою актерскую карьеру из-за того, что разочаровалась в кинематографе.

"Я никогда не любила кино, и всегда мне казалось, что там все поверхностно и легкомысленно. Оглянитесь, в кино везде фальшь: декорации, чувства, ситуации и даже большинство людей. Что касается актеров, то там расцветает самолюбование. "​Именно после съемок в фильме "Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки" настал конец карьеры Бардо. Она сыграла в фильме средневековую даму и в перерыве между съемками купила у местной селянки козу, чтобы спасти ее от забоя. Животное она привела в отель, тем самым вызвав скандал. Этот инцидент поставил окончательную точку на решении Брижит уйти из кино.



Теперь Брижит посвящает свою жизнь борьбе за права животных. Для поддержания фонда актриса даже продавала на аукционе драгоценности и личные вещи. За пару лет Брижит пожертвовала более 140 тысяч долларов на массовую стерилизацию бездомных собак.

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