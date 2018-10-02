Зачем по утрам пить теплую воду с лимоном

То, как вы начинаете ваш день, очень важно. Кем бы вы ни были - матерью, тренером, писателем, бизнесменом или преподавателем йоги, то, как вы начинаете ваш день, крайне важно для вашего здоровья.

Традиции Аюрведы учат нас тому, что все наши действия или укрепляют нашу сопротивляемость болезням, или разрушают ее. И Аюрведа советует нам начинать наш день с простых утренних ритуалов, помогающих настроить наше тело на ритмы природы, сбалансировать доша, а также повысить как свою самооценку, так и самодисциплину.

Помните - разум будет пытаться сбить вас с верного пути. Он будет говорить вам, что вы должны проверить электронную почту, выгулять пса, отправить детей в школу, что вы опаздываете на работу, и у вас просто нет времени на какие-то там утренние ритуалы.

Но если вы можете выбрать лишь один утренний ритуал для улучшения вашего здоровья, пусть им станет именно этот:

Начинайте ваш день с кружки теплой воды с соком половины лимона. Это слишком просто, а польза слишком велика, чтобы пренебрегать этим. Ибо, как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, теплая вода с лимоном:

1. Укрепляет вашу иммунную систему

В лимонах много витамина C и калия. Витамин C помогает вашему организму противостоять простудным заболеваниям, а калий стимулирует деятельность мозга, нервную систему, а также нормализует кровяное давление.

2. Приводит в норму кислотно-щелочной баланс

Лимоны - невероятно щелочная пища, верьте или нет. Да, сами по себе они кислые, но внутри нашего тела они становятся щелочными (лимонная кислота, усвоенная нашим телом, не повышает кислотность внутри организма). Ну а как знают все адепты здорового образа жизни, правильный кислотно-щелочной баланс тела - ключ к крепкому здоровью.

3. Помогает сбросить вес

Лимоны богаты волокнами пектина, уменьшающими ваше чувство голода. Кроме того, исследования доказывают, что люди, сделавшие свою диету более щелочной, быстрее сбрасывают лишний вес. Ну и кроме того, мой опыт подсказывает, что когда я начинают день с правильных поступков, это помогает мне и прожить его правильно.

4. Способствует пищеварению

Теплая вода стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, и в особенности - перистальтику, волны сокращений мускулов желудка и кишечника, перемещающих по ним пищу и выводящие отходы жизнедеятельности. К тому же лимоны и лаймы богаты витаминами и минералами, помогающими понизить ама, ли уровень токсинов, в пищеварительной системе.

5. Является мягким природным мочегонным

Лимонный сок помогает нам вымывать из организма всяческие ненужные вещества, так как он способствует увеличению выработки мочи в нашем организме. Ну а то, что вы быстрее избавляетесь от токсинов, помогает вам сохранить ваше здоровье в целом, и здоровье мочевыводящей системы - в частности.

6. Способствует здоровью кожи

Витамин C помогает нашему организму разглаживать морщинки и избавляться от пигментации. К тому же лимон с теплой водой очищает нашу кровь от токсинов, что, в свою очередь способствует здоровью кожи.

7. Борется с обезвоживанием организма

Эта кружка жидкого здоровья не только полна витаминов и минералов, но и помогает вам начать ваш день с приема большого количества жидкости внутрь, что предотвращает обезвоживание организма (что очевидно), и борется с усталостью надпочечников. Когда ваше тело обезвожено или сильно обезвожено (что и ведет к усталости надпочечников), оно не может выполнять все свои функции должным образом, что, в свою очередь, ведет к накоплению токсинов, стрессу, запорам, и ко многим другим неприятным вещам. Ваши надпочечники - две небольшие железы, которые вместе с щитовидной железой наполняют ваш организм энергией.

К тому же они выделяют важные гормоны, включающие альдостерон. Альдостерон - гормон, регулирующий содержание воды в организме, а также концентрации определенных минералов (того же натрия), помогая вам с большей эффективностью избегать обезвоживания. Ну и напоследок, эти железы напрямую влияют на нашу стрессоустойчивость. И потому старайтесь избегать обезвоживания, и в особенности сильного обезвоживания, любой ценой!

Привыкнув начинать свой день с кружки теплой воды с лимоном, мы можете сделать этот день куда лучше. И не удивляйтесь, если после подобной регулярной практики вы начнете видеть вашу жизнь в совершенно новом свете.

Рецепт невероятно просто - просто кружка теплой (не горячей) воды и сок половины лимона.

Оставьте комментарий, расскажите нам о том, какое преимущество из описанных выше привлекает вас больше всего. А если вы уже практикуете этот утренний ритуал, расскажите нам, как он повлиял на ваше здоровье и самочувствие.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook