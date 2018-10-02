Какие знаки зодиака самые скупые

К меркантильности склонны, наверное, многие люди. Но есть представители некоторых знаков зодиака, которые особенно в этом отличились.

Оказывается, что от знака зодиака зависит не только характеристики личности человека, но и его финансовая составляющая. Одним не суждено разбогатеть из-за крайней расточительности. Другие же напротив слишком скупы и меркантильны. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, представители каких знаков зодиака, по мнению астрологов, считаются самыми скупыми.

Овны

Представители этого знака отличаются скупостью. Овны готовы вложить деньги только в себя любимого и поддержание своего социального статуса. В отношении других они не способны на широкие жесты и благородство. Они всегда и во всем ищут материальную выгоду и ничего никогда не сделают просто так.

Благодаря присущей жадности, Овны не позволяют другим сесть им на шею и не будут полностью содержать свою половинку. Люди этого знака ничего не сделают в ущерб себе и своему материальному состоянию. Овны не пытаются побороть в себе меркантильность. А даже наоборот, считают ее своим достоинством. Они полагают, что именно меркантильность позволяет им держаться на плаву и обеспечивать себя всем необходимым.

Раки

Это самые эгоистичные люди. Представители этого знака живут только для себя и в свое удовольствие. Они никогда не потратят деньги впустую. Если они и приобретают что-то дорогостоящее, то только если эта вещь действительно им необходима. Но в отношении других людей они слишком скупые. Они не окажут помощи друзьям и близким, если эта помощь навредит их финансовой составляющей.

Но вот если это поспособствует их обогащению, то такую помощь они окажут с великим удовольствием. Вещи они покупают только те, которые создают домашний уют, и никогда не размениваются на мелочи и декор. Дорогих подарков от представителей этого знака не дождаться. Для них это пустая трата денег, которая только опустошит их карман и не принесет никакой выгоды. Лучше на эти деньги Раки купят себе новый телевизор или кухонный прибор.

Весы

Представители этого знака корыстные. Но делать дорогие подарки они способны. Но только в том случае, если это выгодно для них. Они вкладывают деньги только в том случае, если видят в деле перспективу. И в любви, и в дружбе Весы всегда ищут взаимную выгоду.

Они готовы тратиться на человека, но ждут отдачи взамен. Они проявляют щедрость и к тем, что может в будущем им пригодиться и принести выгоду. Но больше всего Весы любят тратить чужие деньги. По части меркантильности, это самая выгодная для них ситуация. И блага приобретаешь и удовольствие, и свои денежки в кошельке остаются.

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