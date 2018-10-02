Американский солдат рассказал, что его похищали и он видел три расы пришельцев

Пару недель назад на конспирологических сайтах появилось необычное видео с рассказом солдата армии США о том, как его похищали пришельцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, неназванный чернокожий мужчина находится в окружении других солдат и рассказывает о том, как его похищали и что он видел, находясь среди пришельцев. На доске позади него он пытается зарисовать описанное, но в видео плохо видно то, что он нарисовал.

Судя по усмешкам на лицах солдат, они не особо верят его рассказу, но похищенный рассказывает подробно и серьезно и похоже верит в то, что он говорит. По словам солдата, после того как его похитили, он видел представителей трех рас пришельцев.

Первые были типичные большеголовые и низкорослые "серые", вторые были "высокие белые", а третьи - рептилоиды. На доске он пытался изобразить этих существ.

Потом он рассказывает, что побывал на планете серых и что там он дышал обычным воздухом, так как атмосферы их планеты и Земли очень похожи. Но планета серых находится в двойной звездной системе и там два солнца (как в "Звездный войнах" на планете Татуин), поэтому климат там куда суше. "Кости "серых" также намного более хрупкие, чем кости человека".

Самая агрессивная раса из трех им увиденных, по словам солдата, это рептилоиды. Они реальные враги человечества. Они двуногие, ростом выше двух метров и очень мускулистые. По словам солдата, ему рассказали о том, что между серыми и рептилоидами была большая война и что серые перебили много рептилий. После этого рептилии решили захватить нашу планету и будто бы огромный астероид, который летит в сторону Земли, это на самом деле их корабль.

Потом солдат рассказывает, что между землянами и серыми давно существует тайная программа сотрудничества под названием "Majestic 12" и что 12 землян за последние 13 лет были отправлены на планету серых. И что знаменитый фильм Стивена Спилберга "Тайные контакты третьего рода" оказывается был очень близок к истине. Все американские президенты, в том числе Барак Обама были якобы прекрасно осведомлены о существовании инопланетян.

Когда сослуживцы спрашивают солдата, был ли Иисус Христос пришельцем, тот отвечает, что задавал серым тот же вопрос и они ответили, что он был человеком. Однако ему также рассказали, что ДНК всех людей, в том числе Иисуса, руками пришельцев была изменена 68 раз с доисторических времен. Когда видео появилось на других сайтах, было выяснено, что оно было выложено в сеть еще несколько лет назад, но тогда его мало кто заметил. Однако, несмотря на прошедшие годы, до сих пор не известно ни имя солдата, ни точный год записи видео.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook