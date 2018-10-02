Загадка древних каменных стен Калифорнии - ФОТО

К востоку от Сан-Франциско, Калифорния, находится область, известная как East Bay - Восточная бухта. Она включает в себя восточное побережье залива Сан-Франциско и залива Сан-Пабло, город Окленд, общины в Аламеда и округа Контра-Коста, а также крупные города Фримонт, Хейварт, Конкорд, Беркли, Ричмонд и Уолнат-Крик.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, Восточная бухта - густонаселенная и быстрорастущая область, которую казалось бы давно исследовали и разгадали все ее загадки. Однако одна тайна уже много лет не дает покоя ученым и различным исследователям. Это несколько длинных рядов очень древних на вид каменных стен, проложенных по горным холмам.

Происхождение этих стен уходит на многие века в прошлое и затерялось в туманах времен. Эти стены чаще всего называют загадочными стенами Беркли (Berkley Mystery Wall), а в науке они известны как стены Восточной бухты (East Bay Walls). Эти стены тянутся на 50 миль и их высота разнится от 80 до 100 см, а в ширину они чуть менее метра.

Стены сложены из камней, которые уложены один на другой без применения скрепляющего раствора. Некоторые участки кажутся совсем разрушенными, другие выглядят относительно неповрежденными. В некоторых местах камни необработаны и разного размера, а кое-где тщательно обтесаны и приложены один к одному.

Точный возраст стен неизвестен даже ученым, лишь предполагается, что они очень древние, так как частично глубоко ушли в землю и заросли травой. Стены не похожи на заградительные, так как они не непрерывные и они не настолько высокие, чтобы помешать людям передвигаться. Поэтому основная научная версия называет эти стены индейскими оградами для крупного рогатого скота.

Правда, в эту версию не укладывается тот факт, что в этих местах никогда не жили индейцы, занимающиеся разведением скота. Местные индейцы-охлоны могли строить сооружения из камня, но пищу они добывали охотой и собирательством. По словам других исследователей каменные стены похожи на те постройки, которые находили в штатах Мэн, Массачусетс и Вермонт, но нет никаких доказательств, что индейцы из тех мест приходили в калифорнийские горы.

В 1904 году профессор Джон Фрайер предположил, что стены возвели китайские поселенцы, прибывшие в Америку до Колумба. Хотя у этой версии столь же мало доказательств, сколько у версии открытия Америки китайцами. Также есть версия о том, что стены эти совсем не древние, а построены максимум 150 лет назад местными белыми скотоводами. В доказательство обычно приводят тот факт, что лишайник на камнях разросся совсем негусто. При этом при строительстве могли использоваться и китайские, и индейские рабочие, их в те времена на Диком Западе было множество.

Однако эту версию легко разрушить, так как были найдены отчеты ранних испанских путешественников, в которых они описывали эти стены. То есть когда в эти места лишь пришли первые европейцы, эти стены уже существовали и уже тогда никто из местных индейцев не знал, откуда они тут появились и кто их построил. Любопытно, что стены проложены очень странно. Часть из них выложена по прямой на большую длину. Часть выполнена в виде коротких отрезков, а часть вообще идет извилисто и очень неровно. Есть даже участки в виде спирали или змеи. И по этому признаку они куда больше напоминают культовые постройки, чем загоны для скота.

Есть участки стен, которые проложены в очень труднодоступных местах. Туда точно никогда никто не погнал бы скот. А некоторые части стены настолько коротки и малы, что не подходят и на небольшой загон для лошади. Непонятное назначение этих каменных сооружений - самая большая загадка стен Беркли.

Существует совсем экзотическая версия о том, что стены являются культовыми сооружениями спасшихся от потопа жителей древней Лемурии или континента Му. Проблема заключается в том, что само существование этих цивилизаций из разряда мифов.

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