"Я ухожу, ухожу красиво": как уволиться по правилам

Новая должность в новой компании так манит вас бросить все прямо сейчас и окунуться в новый мир. Однако остановитесь и подумайте, как сделать все красиво. Ведь красиво нужно не только устраиваться на работу, но и уходить с нее.

Как уволиться красиво и правильно - расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

1. Скажите об увольнении непосредственному начальнику не меньше чем за 2 недели до предполагаемой даты увольнения. Не коллегам в курилке, не главному бухгалтеру, не секретарю "по секрету". Шеф должен узнать об этом первым и именно от вас. Почему за 2 недели - именно столько времени по законодательству дается вам "на отработку", а начальнику - на поиск нового человека. Если вы увольняетесь по согласованию сторон, положенные 2 недели можно не отрабатывать.

2. Расскажите о причинах увольнения честно, но дипломатично. Не стоит говорить начальнику, что вы не в восторге от его стиля управления, работа кажется вам скучной, а зарплата - маленькой.

3. Не сжигайте мосты. Не говорите плохо о коллегах, не идите на открытую конфронтацию, не выясняйте отношения с кем-либо демонстративно. Вы же знаете, что деловой мир тесен, и никто не знает, с кем из теперешних коллег вы столкнетесь на других работах.

4. Ведите себя так, как будто вы все еще работаете, а не "одной ногой в другой компании" и "вам все равно". Соблюдайте деловой этикет, аккуратно выполняйте все поручения.

5. Попросите дать вам рекомендацию. Хорошие рекомендации - это ваша капитализация и бесценный актив, позволяющий выходить на новые уровни, а не начинать все с начала.

6. Закончите все свои дела. Не надейтесь, что новый преемник сразу же подхватит знамя из ваших рук. По возможности, введите его в курс дела, оставьте ключевые контакты.

7. Оставьте рабочее место чистым. Уберите в шкафчиках и на полках, выбросьте ненужные бумаги, заберите личные вещи, почистите память компьютера и почту.

8. А вот наработки и какие-либо результаты своей деятельности не убирайте. Все, что вы делали в компании, - ее интеллектуальная собственность (если иное не было оговорено при приеме на работу и не прописано в контракте).

9. В последний рабочий день разошлите коллегам электронное письмо, поблагодарите их за сотрудничество и доброе отношение, ведь наверняка работа в компании чему-то вас научила. Обменяйтесь контактами с тем, с кем считаете нужным. Если в компании есть традиция "отходной" - принесите угощение в обеденный перерыв или пригласите теперь уже бывших коллег после работы в кафе.

В последний рабочий день увольняющийся сотрудник по закону имеет право получить на руки свою трудовую книжку, другие документы (например, трудовой договор) и "расчет" - все начисления, положенные при увольнении, - отпускные, премии, компенсации. В некоторых компаниях есть практика подписи обходного листа.

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