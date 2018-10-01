Как укротить голод: семь простых способов

Если человек ест столько, что пища ухудшает его здоровье и настроение из-за лишнего веса, то аппетит пора укрощать. Как?

Об основных способах нам рассказала Людмила Денисенко, независимый диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения. Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет читателям советы диетолога.

Способ 1: "Перекус" физраствором

Часто желание подбросить что-то в желудок вызывается не голодом, а жаждой. Чтобы вода дольше задержалась в организме, можно добавить в нее несколько крупинок соли. Общее количество такого физраствора в день - 8-10 стаканов, а общий объем соли - пол чайной ложки. Не пейте залпом - лишнюю на данный момент воду организм просто выведет, а в целом ее дефицит сохранится, что приведет к ложному голоду, и аппетит разыграется вновь.

Способ 2: Зеленый чай, по три чашки

За полчаса до еды, или через 2,5 часа после, пейте зеленый чай без сахара. Антиоксиданты в нем регулируют содержание в организме гормона лептина, который держит в узде непомерный аппетит. При этом чай должен быть строго свежезаваренный. Иначе происходит окисление антиоксидантов, и они теряют указанные свойства.

Способ 3: Утром - кислые отруби

Если кишечник загрязнен "отходами", то из него в кровь всасывается мало полезностей из пищи и организм начинает сигналить: "Давай еды еще, попробую из нее добрать дефицит полезностей". "Щеткой" для кишечника может стать микс 2-3 долек лимона (натощак с водой) и 1-2 ст. л. отрубей через 15 минут после этого.

Способ 4: Табу на завтрак в обед

Если не пополнить с утра запасы источника энергии - гликогена, то "кладовку" организм набьет днем, повысив аппетит.

Способ 5: Нужен сон

Головной мозг "живет" за счет энергообмена в клетках, он же его и регулирует. При недосыпе мозг хуже работает, в результате нарушается энергообмен, и, чтобы его улучшить, мозг дает команду добрать побольше полезностей. Желание поесть повышается и потому, что при недосыпе настроение снижается, и поднять его может удовольствие - еда.

Способ 6: Соли не больше 1 чайной ложки

Аппетит стимулируют как обычная соль, так и ее производные в промышленно-обработанных продуктах - глутаматы натрия, бикарбонаты натрия, йодиды натрия. Потому готовая еда из магазина должна быть на столе не чаще нескольких раз в году, а соли суммарно во всех продуктах в день - не больше 1 ч. л.

Способ 7: Ешьте не чаще 3 раз в день

Дробное поступление в организм пищи способствует формированию инсулинорезистентности, из-за чего аппетит разыгрывается не на шутку. Притом зверским он остается на протяжении не только дня, но и ночью: организм, "глухой" к инсулину, требует подбросить еды, чтобы повысить уровень глюкозы.

В полнолуние мы склонны к хандре, а значит - к перееданию. Уменьшить тягу к еде можно, запланировав на этот день стимуляторы хорошего настроения. Скажем, встречу с друзьями, просмотр комедии. Аппетит увеличивается и в фазу растущей Луны. Выход - снизьте на эти дни калорийность рациона.

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