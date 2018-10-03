Как привлечь удачу

Глядя на людей, которыми вы восхищаетесь по той или иной причине, вам должно быть кажется, что их успех - это в некоторой степени чистое везение.

Да, возможно, и так. Но в гораздо большей степени им пришлось основательно потрудиться над достижением этого успеха. Потому что, как говорит Тина Силиг, преподаватель в Стэнфорде и автор 17 книг, удача просто так не выпадает. Для этого надо много и усердно работать и учиться на своих ошибках.

По словам Силиг, и вы можете стать удачливее, если внесете несколько изменений в вашу жизнь. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям некоторые советы Тины Силиг.

Переосмыслить удачу

Многие из нас считают, что удачу нельзя контролировать, что удача возникает случайно. Но по мнению Силиг, удачей можно управлять: "Вы сами вершите свою удачу, заранее определяя и развивая свои возможности".

Переосмыслив то, что вы считаете "удачей", вы, возможно, и добьетесь успеха.

Научитесь быть благодарным, не бойтесь рисковать и приветствуйте сумасшедшие идеи

Большинство людей не очень ценят то, что делают для них другие люди, они считают это само собой разумеющимся. Но если вы научитесь быть благодарным, перед вами откроются новые возможности.

Вы никогда ничего не добьетесь, если даже не попытаетесь сделать что-нибудь. Вы не должны бояться пробовать что-то новое. Силиг предлагает: "На утренней прогулке здоровайтесь с незнакомыми людьми. Займитесь каким-нибудь видом спорта. Посетите места, в которых вы раньше не бывали. Все это открывает двери для новых возможностей".

Будьте готовы экспериментировать и попробовать, казалось бы, невозможное. Не бойтесь реализовывать свои самые сумасшедшие идеи. Не спешите говорить "нет", лучше всегда говорите "да"! Не ищите причин, чтобы не сделать что-то. Попробуйте сделать это. Говорите себе, что вы сможете, что у вас получится.

Необходимо усердно трудиться и быть настойчивым

Многого можно достичь упорным трудом. Нужно приобретать навыки, необходимые для реализации вашей мечты. Но основным компонентом удачи является настойчивость, способность преодолевать трудности. Часто бывает, что-то не клеится сначала, и у многих опускаются руки, они бросают начатое дело и никогда не пытаются браться за него снова? "Если вы сможете извлечь уроки из ошибок и неудач, вы будете двигаться вперед гораздо быстрее", - говорит Силиг. Вам обязательно повезет.

В плане профессиональной деятельности это также означает быть честным с самим собой и представлять, что может принести желаемые результаты, а что нет. Вместо банального "делай что любишь", рассмотрите варианты, где ваша страсть к любимому делу и ваши навыки могут найти практическое применение и быть востребованными.

Думать о последствиях

Каждое действие имеет последствия, независимо от того, насколько незначительными они порой кажутся.

Последствия могут повлиять как на вашу работу и навыки, так и на тех, с кем вы проводите время и на то, где вы живете.

Если вы просто живете на автопилоте, общаетесь с теми же людьми, которые вас не вдохновляют, заняты работой, которая не сулит вам никаких перспектив, и надеетесь, что когда-нибудь вы станете счастливым, то этого, конечно же, не произойдет.

Вы должны "настраивать" свою жизнь по своему вкусу. Вы должны думать о последствиях, представлять, к чему вы придете, если будете жить так, как вы живете. Как говорит Силиг:

"Так много людей ограничивают себя, создают перегородки вокруг себя, делая пространство намного меньше, чем нужно. Затем они читают захватывающие истории о людях, которые преуспели и живут в интересных местах, и они удивляются: "Да как же им удалось это?" Успешные люди могут им ответить так: "Я просто это сделал".

Так что и вы делайте. Удача улыбнется вам.

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