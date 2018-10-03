Экранизации, которые оказались лучше книг

Снять хороший фильм нелегко. А снять фильм по книге - труднее вдвойне. Всегда найдутся книголюбы, которые разочаруются в экранизации. Не всегда режиссерам удается передать все детали сюжета и переживания героев, описанные автором.

Но, к счастью, существуют экранизации, которым удалось не только встать в один ряд с литературным произведением, по которым они сняты, но даже превзойти их. Таких примеров немало. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 7 фильмов, которые смогли стать даже лучше своих "исходников".



"Престиж"

Автор одноименного романа Кристофер Прист, конечно, мастерски играет с читателем на протяжении всего произведения. Воплотить на экране мистическую историю взялся Кристофер Нолан.

Кадр из фильма "Престиж"

Надо сказать, что ему это отлично удалось. Фильм получился даже более захватывающим, чем книга за счет визуализации всех иллюзий, описанных в произведении и "сжатия" сюжета.

"Бойцовский клуб"

Название этой книги и снятого по ней фильма знают, наверно, даже те, кто никогда их не смотрел или не читал (есть такие?). Чак Паланик написал весьма экстремальную книгу, а Дэвид Финчер на ее основе создал по-настоящему культовый фильм.

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Кстати, поклонники фильма, не читавшие оригинальное произведение до просмотра ленты, а ознакомившиеся с ним позднее, отмечают, что картина получилась куда более захватывающей. И финал у Финчера, безусловно, более логичен, чем у Паланика (писатель, кстати, это признал). Ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов прекрасную игру Брэда Питта, Эдварда Нортона и Хелены Бонем-Картер.

"Реквием по мечте"

Еще одна весьма неоднозначная экранизация. Роман Хьюбет Селби сам по себе весьма резкий и печальный, а режиссер фильма, снятого по его мотивам, Даррен Аронофски, довел эту резкость до абсолюта. Его фильм полон жестоких и беспощадных визуальных образов, от которых буквально веет безысходностью и ужасом.

Кадр из фильма "Реквием по мечте"

Книга, по признанию многих, не сумела так "войти под кожу", а вот фильм вспоминается еще очень и очень долго.

"Фантастические твари и где они обитают"

Надо признать, что не все поклонники Вселенной Гарри Поттера в восторге от этой экранизации. Но не стоит забывать, что фильм снят по книге, которая по своей сути - просто справочник необычных существ. Авторам фильма на этой основе удалось создать интересный сюжет, получивший одобрение зрителей.

Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

В ноябре этого года выйдет вторая часть "Фантастических тварей", а всего создатели планируют выпустить пять эпизодов.

"Форрест Гамп"

Напомним, что фильм Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли завоевал целых шесть "Оскаров". И зрителям история понравилась. Хотя вряд ли это случилось бы, если бы режиссер не решил немного отойти от исходного материала.

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

У автора романа Уинстона Грума Гамп представлен ужасным циником, а Земекис сделал героя Тома Хэнкса наивным, совершенно безобидным и вызывающим симпатию. Экранизации это, несомненно, пошло на пользу.

"Побег из Шоушенка"

Роман гениального Стивена Кинга сумел превзойти не менее гениальный Фрэнк Дарабонт, сделавший экранизацию произведения гораздо содержательнее "исходника".

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

"Побег из Шоушенка" Дарабонта входит в список лучших фильмов всех времен, а роман Кинга "Рита Хейворт или Побег из Шоушенка" - одно из "проходных" его произведений.

"Дневник памяти"

Один из романов Николаса Спарка, известного своими драматическими произведениями с обязательным морализаторством, получил прекрасную экранизацию, которой восторгаются любители мелодрам.

Кадр из фильма "Дневник памяти"

Надо признать, что заслуга целиком и полностью принадлежит актерам, сыгравшим главных героев: Райану Гослингу и Рэйчел МакАдамс. Фильм получился не настолько приторно романтичным, как книга.

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