Тайна Эйфеля: секретные комнаты в мировых монументах

Об этих мировых достопримечательностях известно всем практически с детских лет. И многие из нас уже смогли лицезреть их воочию. Однако мало кто из туристов, делая снимки на Эйфелевой башне или поднявшись на Статую Свободы, даже подозревает о том, что совсем рядом находятся скрытые от глаз настоящие потайные комнаты.

Гора Рашмор

Скульптор знаменитого монумента, изображающего четырех президентов США, на горе Рашмор кроме самого памятника создал еще и потайную комнату, в которой предлагал хранить важные документы.

Находится неприметная дверца в хранилище аккурат за головой Авраама Линкольна.

Статуя Свободы

Самые отважные посетители одной из самых главных нью-йоркских достопримечательностей обязательно поднимаются на самый верх знаменитой статуи. Для этого им приходится преодолеть почти 200 ступеней. Но мало кто знает, что, поднявшись еще на сотню ступеней выше, можно оказаться еще в одной небольшой комнате, откуда тоже открывается потрясающий вид.

Правда, даже самых отважных смельчаков туда не пускают: говорят, что это небезопасно.

Эйфелева башня

Этот символ Парижа, конечно, пользуется небывалым интересом туристов. Сколько предложений руки и сердца было сделано на ее смотровых площадках, наверно, не сосчитать. Но есть у башни еще одна "изюминка", а именно - небольшая потайная комнатка, которую сделал лично для себя сам Густав Эйфель.

О ней, конечно, знали и предлагали скульптору большие деньги за то, чтобы сдавать ее в аренду, но тот не соглашался. Теперь же она открыта для посещения гостями. Чем не повод съездить во Францию еще раз?

Колизей

Эта достопримечательность Рима, конечно, не нуждается в представлении. Но вот на подземный тоннель под ним впечатленные красотой памятника архитектуры туристы обращают внимание редко. Между тем, под землей находится не менее интересное место, откуда во времена гладиаторских боев на арену выбегали львы и тигры.

Попасть в этот подземный лабиринт можно, но водят туда туристов очень маленькими группами.

Ниагарский водопад

В самом водопаде, конечно, никаких потайных дверей нет. Но зато он может похвастаться наличием целой потайной пещеры.

Об этом гроте есть упоминания даже в древних книгах, где его именуют не иначе как "Пещера плохого духа" и отмечают, что зайти сюда могли только воины, которые способны идти в самое пекло сражений.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook