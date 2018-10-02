Найдена новая карликовая планета на окраинах Солнечной системы
Астрономы открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, пытаясь найти загадочную "планету икс". Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует. Об этом говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Эти далекие миры, по сути, можно назвать своеобразными космическими дорожными знаками, которые указывают нам путь к "планете икс". Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, "дирижирует" их жизнью", - заявил Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).
Загадки "планеты икс"
Недавно ученые открыли несколько крупных карликовых планет и объектов на дальних подступах Солнечной системы, ясно показавшие, что "жизнь" в ней не заканчивается за орбитами Нептуна и Плутона, и что крупные небесные тела продолжают встречаться и на более далеких расстояниях.
Так, в 2014 году Шеппард и его коллега Чад Трухильо (Chad Trujillo) заявили об открытии "Байдена" - плутоида 2012 VP113, удаляющегося от Солнца на 12 миллиардов километра, а в 2015 году ими была открыта карликовая планета V774104, отходящая от светила еще дальше.
Последние несколько лет, как рассказывают ученые, они потратили на поиски загадочной "планеты икс" - пятого газового гиганта Солнечной системы, намеки на существование которого были найдены Константином Батыгиным и Майклом Брауном в данных, собранных Трухильо и Шеппардом во время наблюдений за "Байденом".
Два года назад Трухильо и Шеппард нашли три крупных карликовых планеты, вращавшихся по крайне вытянутым и необычным траекториям, пытаясь найти "планету икс" в ходе систематической переписи далеких миров Солнечной системы. Им не удалось решить эту задачу, но открытие трех новых планет упрочило их подозрения в том, что газовый гигант Батыгина и Брауна действительно существует.
Анализируя орбиты этих планет, а также "Байдена" и ряда других небесных тел за орбитой Плутона, ученые обратили внимание на то, что их орбиты очень похожи друг на друга и вытянуты примерно одинаковым образом. Это натолкнуло их на мысль, что другие планеты, если они существуют в пустоте между Плутоном и облаком Оорта, должны находиться примерно в этом же месте.
Руководствуясь этой идеей, ученые продолжили наблюдения, сфокусировав свое внимание и объективы телескопов на тех участках неба, через которые проходят "допустимые" орбиты подобных "окраинных" миров. Подобная тактика быстро оправдала себя - Трухильо и Шеппарду удалось найти еще одну карликовую планету всего через год после открытия предыдущей "тройки" небесных тел.
В гостях у "Гоблина"
Этот мир, получивший официальное имя 2015 TG387 и неофициальную кличку "Гоблин", похож по своим свойствам на "Байдена" и других его соседей. Он обладает диаметром примерно в 300 километров, что относит его к числу карликовых планет "средних" размеров, и он движется по крайне вытянутой орбите, уходящей далеко в облако Оорта.
Ее ближняя к Солнцу точка находится на расстоянии примерно в 65 астрономических единиц, средних дистанций между светилом и Землей, тогда как самая далекая удалена от него на 1200 единиц. Это делает "Гоблина" третьей по удаленности карликовой планетой - только "Байден" и Седна сближаются с Солнцем на более далекие расстояния, чем 2015 TG387.
© Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for Science
Орбиты "Гоблина", "Байдена" и Седны
Добавление этой планеты в компьютерные модели Солнечной системы, указывающие на существование "планеты икс", повышает их стабильность. Это, как отмечает Шеппард, указывает на то, что этот мир действительно существует - если бы "планета икс" была фикцией, то тогда виртуальная Солнечная система стала бы нестабильной при добавлении "Гоблина", о существовании которого не было известно ученым при разработке этой модели.
Что интересно, эти же расчеты указывают на то, что планета Батыгина и Брауна может двигаться по ретроградной орбите, вращаясь в противоположном направлении по отношению к Солнцу и большинству миров нашей планетной семьи. Как отмечают ученые, открытие других карликовых планет, похожих на "Гоблина", упрочит позиции этой гипотезы.
"Следует понимать, что наши расчеты и наблюдения не обязательно говорят о том, что "планета икс" существует. С другой стороны, они свидетельствуют о том, что на окраинах Солнечной системы действительно есть какой-то большой объект", - заключает Трухильо.
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