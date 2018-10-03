Как проходят паспортный контроль женщины в хиджабе

Ношение паранджи сильно влияет на повседневный уклад жизни женщин-мусульманок. Кто-то настолько жестко следует традициям, что даже ест в этом одеянии, несмотря на очевидные сложности. Но остановимся на подтверждении личности.

Как же все-таки мусульманок досматривают в аэропорту? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В большинстве случаев женщина едет в путешествие вместе с мужем. У того на руках должны быть документы, подтверждающие личность его жены.

Кроме этого, может быть произведен досмотр. Девушку проводят в специальную комнату, там она может снять свой хиджаб, при этом досматривать ее имеет право исключительно женщина. Муж, если пожелает, также может сопроводить жену в комнату и присутствовать при проверке личности.

Если паспорт женщины в хидбаже биометрический, то для идентификации личности ее просто попросят приложить палец, чтобы снять отпечатки пальцев.

В мусульманских странах в пунктах досмотра очередь разделена на женскую и мужскую: женщина, которая осуществляет паспортный контроль, имеет право не только попросить показать лицо. Она может прохлопать карманы, а также приказать снять что-то из одежды, если женщина вызывает подозрение.

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