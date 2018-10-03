Акулы прочно лидируют в самых жестоких блокбастерах, пауки почти монополизировали арахнофобию. Когда переходишь к фактам становится понятно: ни одно из этих созданий даже близко не стоит к званию самого страшного на всей планете. Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет 10 самых опасных животных планеты.

Древолазы

Ядовитые существа часто имеют яркую окраску. Одного взгляда на древолаза, чтобы испугать даже дальтоника. Яд древолазов невероятно силен. Капля токсина легко унесет на тот свет десяток людей. И попасть в кровь он может не только через кровь, но и через поры кожи. Ученым приходится работать с ними в специальных перчатках.

Белый медведь

Самый крупный наземный хищник весит до полутора тонн. Боится ли кого-то белый медведь в принципе? Вряд ли. Свирепый полярный хищник не отделяет человека от прочей добычи, что делает их очень опасными. Каждый год от когтей и зубов белого медведя гибнет в среднем от 10 до 30 человек.

Слон

Добродушными гигантами слоны выглядят лишь издалека. Мощные бивни и внушительный размер позволяет слонам бесстрашно разгуливать по любой территории. Кроме того, слоны известны припадками совершенно внезапной ярости.

Встречи с несколькими тоннами концентрированной злости не переживает ни техника, ни человек. Что хуже всего, отдельные особи отчего-то впадают в ярость на годы. От подобного соседства в Африке сбегали целые деревни.

Гребнистый крокодил

Идеальный хищник. Средний самец вырастает 3,5 метров в длину, но исследователям встречались и семиметровые особи. Быстрая, проворная рептилия обладает прекрасным зрением и слухом. Спастись от нападения гребнистого крокодила удавалось единицам.

Синекольчатый осьминог

Агрессивный характер делает синекольчатого осьминога опасным противником. Морские биологи признали их одними из самых ядовитых в мире созданий - антидота от яда осьминога просто нет в природе.

Африканский буйвол

Выбранное стадом африканских буйволов пастбище не оспаривает никто. Огромные, полуторатонные махины с крутыми рогами собираются в многочисленные стада, которые обходят львы и другие хищники. Да и местные стараются держаться от буйволов подальше: по статистике из-за них во всей Африке погибло больше людей, чем от львов и леопардов вместе взятых.

Бегемот

Крупный и агрессивный бегемот вообще не принимает в расчет такую мелочевку, как человек. Зверюга с удовольствием селится в близких к деревням болотам. Ужин бегемоты предпочитают добывать на ближайших полях, что просто вынуждает местных жителей противостоять угрозе.

Год от года количество столкновений с бегемотами людей только растет: континент заселяется плотнее, а животные не собираются отступать. Агрессивный самец бегемота может напасть на проплывающую мимо лодку просто так, всего же за год фиксируют до 1000 опасных столкновений с этими животными.

Конусы

Улитка-хищник. Звучит, будто шутка, но встреча с конусом в реальной жизни быстро отобьет чувство юмора у любого. Люди часто подбирают яркие раковины конуса, поскольку не подозревают о грозящей опасности.

Потревоженный хищник жалит агрессора зубом, впрыскивая жуткий коктейль из целой сотни различных токсинов. Дождаться противоядия удается очень немногим.

Черная мамба

На короткой дистанции черная мамба развивает свыше 11 км/ч. Спастись от такого броска просто нереально. Токсин буквально за полчаса приводит к полному параличу и остановке дыхания. Профессионалы отмечают крайнюю агрессивность этих змей: до разработки первых противоядий, черная мамба имела славу чрезвычайно опасного противника.

Москит

Странно, но первое место в списке опаснейших созданий планеты занимают крошечные москиты. В год они умудряются заразить малярией до 700 миллионов человек. Смертельных исходов фиксируется от 2 до 3 миллионов. Никакому льву и не снилась такая продуктивность!

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